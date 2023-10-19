https://sputnik-georgia.ru/20231019/net-nikakikh-argumentov-dlya-narusheniya-prezidentom-konstitutsii-gruzii--deputat-283450185.html

Нет никаких аргументов для нарушения президентом Конституции Грузии – депутат

Нет никаких аргументов для нарушения президентом Конституции Грузии – депутат

Нарушения Конституции нельзя ничем оправдать, подчеркнул политик 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T15:35+0400

2023-10-19T15:35+0400

2023-10-19T15:35+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны, нет никаких реальных аргументов, которые могут оправдать эти действия, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Правящей партии накануне не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов вместо необходимых 100. Зурабишвили, которая присутствовала на заседании, отказалась отвечать на вопросы депутатов. Оппозиционные парламентские партии осудили "Грузинскую мечту" за запуск процедуры импичмента, заявив, что это нанесло вред стране. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава назвала импичмент "двухактным политическим цирком, который начался в Конституционном суде и закончился в парламенте". По ее словам, "Грузинская мечта" не смогла добиться главной цели – импичмента Зурабишвили, однако достигла того, что стране был нанесен огромный ущерб, в том числе процессу евроинтеграции. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда>>А депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который был единственным проголосовавшим против импичмента, назвал происходящее "театром абсурда" и "оторванным от реальности процессом". Это был сценарий, написанный Кобахидзе, в котором участвовала президент, заявила в свою очередь лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. "Они искусственно создают кризис, а президент Грузии способствовала усилению остроты этого вопроса", – отметила она. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом, она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом. Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили