https://sputnik-georgia.ru/20231019/predlozhenie-khabeishvili-i-otvet-meliya---chto-proiskhodit-natsdvizhenii-283437134.html

Предложение Хабеишвили и ответ Мелия – что происходит в "Нацдвижении"?

Предложение Хабеишвили и ответ Мелия – что происходит в "Нацдвижении"?

О конфликте в крупнейшей оппозиционной партии Грузии заговорили еще в 2021 году 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T12:42+0400

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леван хабеишвили

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грузинская мечта - демократическая грузия

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вано мерабишвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявляет, что процесс переговоров с экс-лидером партии Никой Мелия продолжается, однако указывает на то, что это не может продолжаться бесконечно. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Что обсуждали лидер "Нацдвижения" и Кезерашвили на Кипре? Первый комментарий Хабеишвили>>"И сегодня на столе переговоров лежат конкретные предложения... Есть переговоры, есть люди, которые вовлечены. Мы готовы, мы открыты, для нас важно единство, но это не может продолжаться бесконечно. У этого будет конкретный финал, возможно, Ника поставит эту точку", – заявил Хабеишвили в передаче "Реакция" на канале "ТВ Пирвели".Главные медиаторыПо словам Хабеишвили, главными медиаторами в этом процессе переговоров с Мелия являются экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший председатель политсовета "Нацдвижения" Коба Накопия. Между тем сам Накопия заявляет, что не приходил к Мелия с конкретными предложениями, а были лишь разговоры о важности единства. "Предложения как такового ни одна сторона не получала. Пока разговор идет на уровне консультаций. Ресурс единства не исчерпан", – заявил Накопия в эфире телеканала "Рустави 2". "Мешок с деньгами" Соратники Мелия не подтверждают, что получили предложение со стороны Хабеишвили. Вместо этого они вновь делают акцент на олигархическом правлении в партии, а главным аргументом в качестве доказательства приводят поездку Хабеишвили на Кипр для встречи с Кезерашвили. На заявление нынешнего председателя ответил в социальный сети и экс-лидер оппозиционной партии. По словам Мелия, существуют легитимные вопросы, на которые общество заслуживает ответов."Занятие политикой в кулуарах и управление процессами с учетом узких групповых интересов должно закончиться", – отметил Мелия. Что думают в "Мечте" Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" говорят о том, что экс-лидер "Нацдвижения" – человек без самоуважения. Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Хабеишвили одной ногой в "Вивамеди", а другой на Кипре – депутат о ситуации в ЕНД>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, давид кезерашвили, вано мерабишвили, михаил саакашвили