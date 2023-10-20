https://sputnik-georgia.ru/20231020/chto-budet-s-kurortom-shovi-plany-vlastey-283509597.html
Что будет с курортом Шови: планы властей
Что будет с курортом Шови: планы властей
В том месте, куда сошла самая большая масса, никаких инфраструктурных работ не планируется, заявил губернатор 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T23:14+0400
2023-10-20T23:14+0400
2023-10-20T23:50+0400
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новости
общество
шови
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. На месте курорта Шови, где смертоносный оползень унес жизни 32 человек, будет расти лес, заявил губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли, по последним данным, 32 человека, тело 32 погибшего было обнаружено 10 сентября. В то же время он отметил, что уже создана рабочая группа с участием Минэкономики для разработки концепции нового курорта. "Мы считаем, что перспектив у Шови достаточно много. С учетом рисков, которые, вероятно, будут в будущем, в безопасных местах все же можно развивать курорт и в конечном итоге получить четырехсезонный курорт", – сказал Маргвелидзе. Он также отметил, что в селе Глола, недалеко от Шови, также будут запланированы все государственные программы, которые сегодня работают в Грузии. Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы >>Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шови, оползень в шови
грузия, новости, общество, шови, оползень в шови
Что будет с курортом Шови: планы властей
23:14 20.10.2023 (обновлено: 23:50 20.10.2023)
В том месте, куда сошла самая большая масса, никаких инфраструктурных работ не планируется, заявил губернатор
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. На месте курорта Шови, где смертоносный оползень унес жизни 32 человек, будет расти лес, заявил губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе.
Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли, по последним данным, 32 человека, тело 32 погибшего было обнаружено 10 сентября.
"В том месте, куда сошла самая большая масса, никаких инфраструктурных работ не планируется. Вероятно, там будет расти лес. Также мы думаем сделать мемориал в безопасном месте, чтобы почтить память погибших", – сказал Маргвелидзе.
В то же время он отметил, что уже создана рабочая группа с участием Минэкономики для разработки концепции нового курорта.
"Мы считаем, что перспектив у Шови достаточно много. С учетом рисков, которые, вероятно, будут в будущем, в безопасных местах все же можно развивать курорт и в конечном итоге получить четырехсезонный курорт", – сказал Маргвелидзе.
Он также отметил, что в селе Глола, недалеко от Шови, также будут запланированы все государственные программы, которые сегодня работают в Грузии.
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).