https://sputnik-georgia.ru/20231020/chto-budet-s-kurortom-shovi-plany-vlastey-283509597.html

Что будет с курортом Шови: планы властей

Что будет с курортом Шови: планы властей

В том месте, куда сошла самая большая масса, никаких инфраструктурных работ не планируется, заявил губернатор 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. На месте курорта Шови, где смертоносный оползень унес жизни 32 человек, будет расти лес, заявил губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли, по последним данным, 32 человека, тело 32 погибшего было обнаружено 10 сентября. В то же время он отметил, что уже создана рабочая группа с участием Минэкономики для разработки концепции нового курорта. "Мы считаем, что перспектив у Шови достаточно много. С учетом рисков, которые, вероятно, будут в будущем, в безопасных местах все же можно развивать курорт и в конечном итоге получить четырехсезонный курорт", – сказал Маргвелидзе. Он также отметил, что в селе Глола, недалеко от Шови, также будут запланированы все государственные программы, которые сегодня работают в Грузии. Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы >>Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шови, оползень в шови