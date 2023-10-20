https://sputnik-georgia.ru/20231020/smertonosnyy-opolzen-v-shovi--na-meste-prodolzhayut-vesti-poiskovye-raboty-283509098.html

Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы

Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы

Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа, практически уничтожив его 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T22:23+0400

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грузия

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национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Спасатели и техника продолжают искать пропавшего без вести на территории курорта Шови, где 3 августа сошел оползень, заявил губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли, по последним данным, 32 человека, тело 32 погибшего было обнаружено 10 сентября. Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Трагедия на курорте Шови – глава МВД Грузии детально рассказал о реагировании службы ЧС >>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови