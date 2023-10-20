https://sputnik-georgia.ru/20231020/natsbank-gruzii-oznakomila-krupnykh-investorov-s-investitsionnoy-sredoy-v-strane-283471448.html

Нацбанк Грузии ознакомил крупных инвесторов с инвестиционной средой в стране

Нацбанк Грузии ознакомил крупных инвесторов с инвестиционной средой в стране

На встрече были подчеркнуты стабильная макроэкономическая среда в Грузии, сниженный уровень инфляции, осторожная монетарная политика и высокий экономический... 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T07:32+0400

2023-10-20T07:32+0400

2023-10-20T08:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава ознакомила представителей крупных международных инвестиционных фондов и американских инвесторов с привлекательным инвестиционным потенциалом и стабильной макроэкономической средой Грузии, говорится в сообщении регулятора. Турнава приняла участие в конференции инвесторов, проведенной Bank of America в Марракеше. Грузинская делегация представила участникам конференции – JP Morgan, Morgan Stanley, Fidelity Management and Research Company, Artisan Partner, Vanguard Asset Management, Abrdn Investment Limited и другим представителям финансовых и инвестиционных институтов, презентацию о Грузии Нацбанк Грузии работает над восстановлением программы МВФ >>На встрече были подчеркнуты стабильная макроэкономическая среда в Грузии, сниженный уровень инфляции, осторожная монетарная политика и высокий экономический рост, зафиксированный в стране в последние годы, несмотря на внешние шоки. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии>>Реальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%. Также были затронуты темы, интересующие инвесторов, такие как стабильность банковского сектора, дедолларизация и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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