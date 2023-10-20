https://sputnik-georgia.ru/20231020/pravitelstvo-gruzii-deystvovalo-po-konstitutsii--glava-mid-o-partnerstve-s-kitaem-283499867.html
Правительство Грузии действовало по Конституции – глава МИД о партнерстве с Китаем
Правительство Грузии действовало по Конституции – глава МИД о партнерстве с Китаем
Заявленные совместно с Китаем цели не предполагают изменения внешнеполитического курса Грузии, заявил глава МИД 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T17:51+0400
2023-10-20T17:51+0400
2023-10-20T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правительство Грузии действовало в соответствии с Конституцией, заявляя об установлении стратегического партнерства между Грузией и Китаем, так как премьер страны уполномочен представлять страну во внешних отношениях, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в парламенте. Выступая в парламенте в формате интерпелляции, Дарчиашвили ответил на вопрос, почему не было необходимости достичь соглашения с парламентом Грузии по вопросу принятия совместного заявления Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства и почему конституционный регламент высшего представительного органа ограничен определением внешнеполитических приоритетов. Совместное заявление Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства, формирующего сотрудничество между странами на будущие годы, было принято по итогам визита премьера Ираклия Гарибашвили в Китай в июле 2023 года. Дарчиашвили напомнил о записи в Конституции, где написано, что правительство Грузии является высшим органом исполнительной власти, реализующим внутреннюю и внешнюю политику страны. По его словам, сама Конституция определяет формы подотчетности правительства парламенту, что не предполагает обязанности заранее согласовывать подобные заявления. Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем >>Министр отметил, что четыре направления, определенные в совместном заявлении двух стран, политические, экономические, международные и культурные отношения и международное измерение, являются в полном соответствии с принятой парламентом в декабре 2020 года резолюцией о внешней политике страны. В документе отмечено, что правительство Грузии будет содействовать углублению внешнеэкономических, торговых и межличностных связей с Китаем. Дарчиашвили напомнил депутатам, что договорная база с Китаем за последние годы расширилась. Министр также отметил, что парламент дополнительно ратифицировал договоры и соглашения с Китаем о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов и о свободной торговле. "Этим я хочу сказать, что информация всегда предоставляется парламенту соответственно и документы, требующие ратификации парламентом, соответственно подаются в парламент", – сказал Дарчиашвили. Дарчиашвили затронул и документ "Стратегия развития Грузии – Видение 2030", который был одобрен правительством страны в ноябре 2022 года, где указано, что для Грузии важно углублять партнерские отношения со странами Азии и Океании. Регионы Грузии и Китая подписали меморандум о сотрудничестве>>"В том числе, написано, что будут предприняты шаги по углублению двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой, которая является второй ведущей экономикой мира. Задачей Грузии будет укрепление двусторонних отношений с Китаем и развитие положительной динамики в торгово-экономической сфере", – сказал министр. Министр подытожил, что совместное заявление Грузии и Китая о стратегическом партнерстве носит декларативный характер и выражает стремление сторон углублять партнерские отношения. По его словам, согласно заявлению, речь идет о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах, международных вопросах, обеспечении регионального и глобального мира, стабильности и развития. Кроме того, Дарчиашвили посоветовал тем, кто пытается бросить тень на процесс интеграции Грузии в Евросоюз на фоне укрепления отношений с Китаем, ознакомиться с планами самого Евросоюза на отношения с Китаем. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, китай, тбилиси, азия, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, мид грузии, парламент грузии
грузия, новости, политика, китай, тбилиси, азия, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, мид грузии, парламент грузии
Правительство Грузии действовало по Конституции – глава МИД о партнерстве с Китаем
Заявленные совместно с Китаем цели не предполагают изменения внешнеполитического курса Грузии, заявил глава МИД
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правительство Грузии действовало в соответствии с Конституцией, заявляя об установлении стратегического партнерства между Грузией и Китаем, так как премьер страны уполномочен представлять страну во внешних отношениях, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в парламенте.
Выступая в парламенте в формате интерпелляции, Дарчиашвили ответил на вопрос, почему не было необходимости достичь соглашения с парламентом Грузии по вопросу принятия совместного заявления Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства и почему конституционный регламент высшего представительного органа ограничен определением внешнеполитических приоритетов.
"Премьер-министр уполномочен представлять Грузию во внешних отношениях. Совместное заявление было принято именно в рамках полномочий, предоставленных Конституцией Грузии, и юридическое обязательство о предварительном соглашении с парламентом не вытекает ни из Конституции, ни из какого-либо другого нормативного акта", – заявил Дарчиашвили.
Совместное заявление Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства, формирующего сотрудничество между странами на будущие годы, было принято по итогам визита премьера Ираклия Гарибашвили в Китай в июле 2023 года.
Дарчиашвили напомнил о записи в Конституции, где написано, что правительство Грузии является высшим органом исполнительной власти, реализующим внутреннюю и внешнюю политику страны.
По его словам, сама Конституция определяет формы подотчетности правительства парламенту, что не предполагает обязанности заранее согласовывать подобные заявления.
Министр отметил, что четыре направления, определенные в совместном заявлении двух стран, политические, экономические, международные и культурные отношения и международное измерение, являются в полном соответствии с принятой парламентом в декабре 2020 года резолюцией о внешней политике страны. В документе отмечено, что правительство Грузии будет содействовать углублению внешнеэкономических, торговых и межличностных связей с Китаем.
Дарчиашвили напомнил депутатам, что договорная база с Китаем за последние годы расширилась.
"Согласно статье 25 Закона Грузии о международных договорах, информация о вступлении в силу соответствующих международных договоров с китайской стороной представляется парламенту Грузии в установленном порядке", – сказал он.
Министр также отметил, что парламент дополнительно ратифицировал договоры и соглашения с Китаем о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов и о свободной торговле.
"Этим я хочу сказать, что информация всегда предоставляется парламенту соответственно и документы, требующие ратификации парламентом, соответственно подаются в парламент", – сказал Дарчиашвили.
Дарчиашвили затронул и документ "Стратегия развития Грузии – Видение 2030", который был одобрен правительством страны в ноябре 2022 года, где указано, что для Грузии важно углублять партнерские отношения со странами Азии и Океании.
"В том числе, написано, что будут предприняты шаги по углублению двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой, которая является второй ведущей экономикой мира. Задачей Грузии будет укрепление двусторонних отношений с Китаем и развитие положительной динамики в торгово-экономической сфере", – сказал министр.
Министр подытожил, что совместное заявление Грузии и Китая о стратегическом партнерстве носит декларативный характер и выражает стремление сторон углублять партнерские отношения.
По его словам, согласно заявлению, речь идет о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах, международных вопросах, обеспечении регионального и глобального мира, стабильности и развития.
"Считаем, что заявленные сторонами цели не предполагают изменения внешнеполитического курса Грузии, который наше правительство превратило в конституционную норму, полностью соответствуют стратегии развития Грузии", – заключил Дарчиашвили.
Кроме того, Дарчиашвили посоветовал тем, кто пытается бросить тень на процесс интеграции Грузии в Евросоюз на фоне укрепления отношений с Китаем, ознакомиться с планами самого Евросоюза на отношения с Китаем.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.