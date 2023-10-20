https://sputnik-georgia.ru/20231020/sanktsii-ssha-protiv-eks-genprokurora-gruzii-glava-sgb-rasskazal-detali-khoda-rassledovaniya-283475617.html

Санкции США против экс-генпрокурора Грузии: глава СГБ рассказал детали хода расследования

Санкции США против экс-генпрокурора Грузии: глава СГБ рассказал детали хода расследования

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, покинул страну на второй день после опроса в Службе... 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T11:53+0400

2023-10-20T11:53+0400

2023-10-20T11:53+0400

отар парцхаладзе

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служба госбезопасности грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, покинул страну на второй день после опроса в Службе государственной безопасности, заявил глава СГБ Грузии Георгий Лилуашвили. США в сентябре расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России". По его словам, Служба госбезопасности ведет расследование по статье "Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности, что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Все необходимые следственные действия были прописаны в соответствии с планом расследования, большинство из них выполнены, часть находится в процессе выполнения, отметил глава СГБ. Обвинения США без доказательств будут пустышкой – Папуашвили о санкциях против Парцхаладзе>>При это, по словам Лилуашвили, несмотря на то, что запрос о правовой помощи был направлен через прокуратуру Грузии, грузинская сторона не получала никаких доказательств от США. При этом, глава СГБ отметил, что в рамках тесного и плодотворного сотрудничества между службами секретная информация, предназначенная для гораздо более деликатного и эффективного использования, происходит обмен информацией в ежедневном режиме, и отношения служб являются образцовыми. По словам главы Службы государственной безопасности, статья, по которой возбуждено дело, требует высокого стандарта доказывания. Отвечая на вопрос, были ли опрошены возможные сообщники, Лилуашвили сказал, что опрашивается круг ближайших лиц. Кроме того, по информации Лилуашвили, Парцхаладзе подтвердил наличие двойного гражданства, что, по его словам, не является уголовным преступлением. Парцхаладзе и санкции По данным Госдепа США, ФСБ России использовала Парцхаладзе для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России, а Парцхаладзе в свою очередь извлекал выгоду из своих связей в ФСБ. Госдепа назвал Парцхаладзе российско-грузинским олигархом, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Парцхаладзе получил российский паспорт и, вероятно, гражданство благодаря помощи своего соратника – сотрудника ФСБ РФ Александра Онищенко, утверждает Госдеп США. Касательно возможных связей Парцхаладзе с ФСБ, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что ждут от США доказательств выдвинутых обвинений. Между тем Служба госбезопасности Грузии уже приступила к изучению вопроса и опросила самого Парцхаладзе. Детали дела пока неизвестны. Попавший под санкции США бывший генпрокурор лишен гражданства Грузии>>Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны, и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Между тем 20 сентября Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил на сына недвижимое имущество в Грузии – земельные участки, квартиры и коммерческие площади. Вся информация находится в открытом доступе на сайте Публичного реестра Минюста Грузии. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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