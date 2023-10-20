https://sputnik-georgia.ru/20231020/sotrudnichestvo-gruzii-s-vostochnoy-evropoy-i-kitaem-vazhno-dlya-srednego-koridora---ministr-283506068.html

Сотрудничество Грузии с Восточной Европой и Китаем важно для "Среднего коридора" - министр

Сотрудничество Грузии с Восточной Европой и Китаем важно для "Среднего коридора" - министр

В конце июля 2023 года Грузия и Китай заявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – углублении стратегического партнерства 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T19:40+0400

2023-10-20T19:40+0400

2023-10-20T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Реализация совместных транспортно-логистических проектов, в рамках сотрудничества Грузии со странами Восточной Европы и Китаем, важно для развития "Срединного коридора", - заявил министр иностранных дел грузии Илья Дарчиашвили в парламенте. Существование "Срединного коридора" стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. По его словам, в плане роста объемов грузовых перевозок из стран Европы и Азии, в том числе Китая, через Грузию, основной задачей является увеличение связности со странами Восточной Европы. Дарчиашвили отметил, что вовлечение Китая и Восточной Европы в дальнейшее развитие логистической инфраструктуры способствует продвижению безопасности и надежности транспортного маршрута Грузии как альтернативного транспортного маршрута, соединяющего Азию-Европу. По словам министра, ряд стран Евросоюза включены в нынешний формат сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы, и поэтому участие Грузии в этом формате в качестве наблюдателя важно для использования опыта европейских стран и дальнейшего укрепления функция Грузии как транзитного хаба, соединяющего Восток-Запад. Правительство Грузии действовало по Конституции – глава МИД о партнерстве с Китаем >>"Мы внимательно наблюдали за происходящими процессами в формате сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, которые направлены на реализацию совместных инвестиционных и бизнес-проектов в странах Восточной Европы, что значительно увеличивает сотрудничество европейских стран с Китаем", - отметил Дарчиашвили. Кроме того, Дарчиашвили посоветовал тем, кто пытается бросить тень на процесс интеграции Грузии с Евросоюзом на фоне укрепления отношений с Китаем, ознакомиться с планами самого Евросоюза по отношениям с Китаем. В конце июля 2023 года Грузия и Китай заявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – углублении стратегического партнерства. В результате власти Грузии ожидают внушительный рост китайских инвестиций. Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем >>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Срединный коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, экономика, политика, илья дарчиашвили, европа, мид грузии