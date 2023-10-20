https://sputnik-georgia.ru/20231020/ssha-vs-rossiya-ili-voyna-zapada-protiv-vostoka-283476285.html

США VS Россия, Или война Запада против Востока

США VS Россия, Или война Запада против Востока

Чем закончатся три военных конфликта – на Украине, на Ближнем Востоке, в Закавказье? Что будет с Грузией, удастся ли ей сохранить нейтралитет? Об этом в своей... 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T12:32+0400

2023-10-20T12:32+0400

2023-10-20T12:34+0400

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В Грузии евреи всегда считались самой умной нацией, они мирно процветают во всех странах мира, где проживают, и только на Земле Обетованной, где распяли Иисуса, они воюют ("Израиль" на иврите ישראל означает "Сражавшийся с Богом").Соединенным Штатам удалось обмануть умных евреев, чтобы использовать Израиль как плацдарм на нефтеносном Востоке, использовать израильскую армию против непокорных государств, в особенности против Сирии и Ирана. Точно также США удалось обмануть грузин, чтобы использовать геостратегическое месторасположение Грузии, как плацдарм на Южном Кавказе против России. Точно также США удалось обмануть и армян, чтобы развернуть Армению против России и использовать ее территорию, как плацдарм против Ирана. США легко обманули украинцев – дали им оружие и отправили воевать против русских. Но раз США создали Ассоциированное трио "Украина - Молдова - Грузия", то по логике можно предположить военный конфликт и в Молдове, и в Грузии. Обмануть молдаван не составило труда, а вот с грузинами во второй раз не получилось.Итак, несмотря на ум евреев, их тоже удалось обмануть: США используют стандартные методы, которые, несмотря на примитивность, срабатывают в большинстве случаев. В Израиле США нашли Нетаньяху, в Грузии – Саакашвили, в Армении – Пашиняна, на Украине – Зеленского, а в Молдове – Санду.Строго по факту с Онуфриенко: удар по больнице в Газе и ядерные провокации США>>С новой грузинской властью Америке не удалось договориться, именно поэтому вот уже который раз американцы пытаются сменить власть на оппозицию, которая вся состоит из предателей и марионеток. Совершить госпереворот в Грузии собственными силами радикальная оппозиция пыталась много раз, но не смогла – электорат небольшой и пассивный, лидеры дискредитированы и неадекватны, а грузинский народ хочет дружить с Россией и недолюбливает Евросоюз, НАТО и США. Сегодня продажная оппозиция начала распространять провокационные слухи, якобы олигарх Бидзина Иванишвили, в противовес ранее созданной им же пророссийской "Грузинской мечте", создает "третью силу" – проевропейскую, во главе с нынешним президентом Зурабишвили и бывшим премьером Гахария. В доказательство приводится факт, что скандалистка-президент никогда и словом не задела миллиардера.Тандем Зурабишвили с партией Гахария может и состоится, но это потому, что у непопулярной Зурабишвили нет своей партии и путевкой в лидершип радикальной оппозиции ей послужит помилование Саакашвили, а когда тот выйдет на свободу, то политическая борьба в Грузии получит "второе дыхание". И если предателям удастся создать хотя бы коалиционное правительство, могу поспорить, что первое, что они сделают – вступят в конфликт с Россией.В Армении войны не будет. После сдачи Карабаха Пашинян подписался и под сдачей Сюникской области, где пройдет Зангезурский коридор, Армения сегодня – это Грузия -2008.Продуманный план госпереворота в Грузии – политолог раскрыл коварные планы Запада>>Войны на Украине и на Ближнем Востоке выдохнуться, когда американское оружие и деньги поступать перестанут, или когда в игру вступит Россия. США перестанут поставлять вооружение и финансовую помощь, когда американский народ выйдет на улицу, как тогда, в защиту задушенного полицейским афроамериканца. Именно под лозунгом ухода американских солдат со всего мира и экономии американского бюджета путем сворачивания ненужных США войн, а также урегулирования отношений с Россией 45-м президентом США стал Дональд Трамп. Митинги протеста в США и Франции, Испании и Греции, Германии, Великобритании и странах Востока вынудят правительства капитулировать, а иначе Запад захлестнет волна терактов. Четыре тысячи американских морпехов и пять авианосцев, в лучшем случай, уберутся на базу, не сделав ни единого выстрела. Тогда и у Израиля не останется выбора, как признать Палестинское государство…Что по мне, искренне считаю, что самыми умными сегодня являются не евреи, а президент Турции Эрдоган – страны НАТО, которая, тем не менее, встала на сторону единоверцев, и президент Азербайджана Алиев, который, с одной стороны, использовал потенциал Турции, то есть НАТО, а с другой – дипломатию в отношениях с Россией, в результате чего Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, но и получит в пользование часть территории Армении (двуличные США и Европа на словах поддержали Армению в Карабахе, но на деле зажгли "зеленый свет" члену НАТО – Турции).А глупым является президент США, потому что с каждым днем увеличивает на Востоке и без того высокий авторитет России и Путина, которого Байден хочет "подавить"…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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