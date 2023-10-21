https://sputnik-georgia.ru/20231021/ekonomika-gruzii-dostigla-minimalnogo-urovnya-es----spiker-parlamenta-283518491.html

Экономика Грузии достигла минимального уровня ЕС – спикер парламента

Экономика Грузии достигла минимального уровня ЕС – спикер парламента

В Грузии зафиксирован рекордный экономический рост, отметил глава парламента 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T15:00+0400

2023-10-21T15:00+0400

2023-10-21T15:28+0400

грузия

экономика

новости

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

всемирный банк

грузия - евросоюз

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1e/274393600_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_f444dc9223936b99ea6fd2d34e08688a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузия по экономическим показателям – одна из лидеров среди кандидатов на вступление в Евросоюз, страна уже достигла минимального уровня для вступления в объединение, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Грузия к 2028 году покажет один из лучших результатов среди претендентов на вступление в Евросоюз, отметил он.Папуашвили приложил к своему посту диаграмму ВВП на душу населения, согласно которой Грузия опережает Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Молдову и Украину, но при этом значительно отстает от Турции, Черногории и Сербии. По прогнозу МВФ, к 2028 году ВВП Грузии будет на 29% ниже показателей ВВП Сербии и на 19,5% ниже показателя ВВП Турции. По словам главы парламента, Грузия серьезно относится к экономическому развитию страны, так как это означает большее количество рабочих мест, лучшую инфраструктуру и больше экономических выгод для граждан Грузии, а также оно необходимо для членства в ЕС и является решающим фактором для долгосрочного мира и стабильности. Как экономическая команда правительства Грузии смогла ответить на вызовы – ответ министра>>После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Реальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%.Грузия в ожидании статусаВ июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС>>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, всемирный банк, грузия - евросоюз, евросоюз