https://sputnik-georgia.ru/20231022/degustatsiya-gruzinskogo-vina-proshla-v-yaponii-283546331.html

Дегустация грузинского вина прошла в Японии

Дегустация грузинского вина прошла в Японии

Цель мероприятия – содействие росту продаж грузинского вина на японском рынке и привлечение потенциальных импортеров 22.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Презентация истории грузинского виноделия и дегустация грузинских вин прошли в столице Японии, в Токио, сообщает Национальное агентство вина Грузии. Цель мероприятия – содействие росту продаж грузинского вина на японском рынке и привлечение потенциальных импортеров. В презентации культуры грузинского вина приняли участие более 80 гостей, в том числе сомелье, импортеры и журналисты, работающие по темам вина. Масштабная дегустация грузинского вина прошла в Нью-Йорке >>Гости мероприятия имели возможность продегустировать как вино из квеври (глиняный кувшин для изготовления вина – ред.), так и грузинские вина шести наименований, произведенные в европейском стиле. Презентацию о культуре грузинского виноделия и современной индустрии представил директор маркетинговой компании-подрядчика Национального агентства вина Red Bridge, Кеничи Охаши. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Грузинские сорта винограда будут выращивать в археологическом парке Помпеи >>Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году (с 557 тыс. долларов до 5,2 миллиона долларов). Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, япония, токио, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии