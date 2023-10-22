https://sputnik-georgia.ru/20231022/kakovo-znachenie-dvizheniya-antimaydan-dlya-gruzii---itogi-pervoy-konferentsii-283529771.html

Каково значение движения "Антимайдан" для Грузии – итоги первой конференции

Каково значение движения "Антимайдан" для Грузии – итоги первой конференции

Важно, чтобы сформировалась альтернативная идеологическая платформа, которая будет служить противовесом преобладающей либеральной повестке дня, считает лидер... 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T10:29+0400

2023-10-22T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Вопрос значения и идеи движения "Антимайдан" следует интенсивнее доводить до населения, заявил один из лидеров "Консервативного движения" Ираклий Мартыненко на конференции, прошедшей в рамках консультативных мероприятий инициативы "Антимайдан". До конца года Грузия может и не получить статуса-кандидата на вступление в ЕС, что будет использовано как повод для организации госпереворота в стране наподобие украинского "Майдана", в связи с чем было решено создать движение "Антимайдан". Лидеры "Консервативного движения" и приглашенные гости положительно оценили итоги конференции. Банк TBC заблокировал счет в поддержку движения "Антимайдан" в Грузии – Мартыненко >>По словам политологов и экспертов, они приветствуют шаги, предпринятые "Консервативным движением/Альт-Инфо" против ожидаемого кровавого "Майдана" в стране. Кроме того, по словам экспертов, на встрече вместе с лидерами национального крыла обсуждались такие важные для страны вопросы, как внешняя политика, экономика, здравоохранение, социальные вопросы и образование. По их собственной оценке, конференция является наглядным примером того, что различные консервативно настроенные политические игроки в Грузии могут сформировать консолидированное общее видение. Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии>>По мнению лидера "Консервативного движения" Шоты Мартыненко, важно, чтобы движение "Антимайдана", с одной стороны, приобрело массовый характер, а с другой – сформировалась альтернативная идеологическая платформа, которая будет служить противовесом преобладающей либеральной повестке дня. Ранее в сентябре грузинский банк TBC заблокировал банковский счет лидера партии "Консервативное движение" Ираклия Мартыненко, на котором собирались средства для движения "Антимайдан". Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", известной выступлениями против ЛГБТ-сообщества. Основатели движения выступают за налаживание отношений с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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