https://sputnik-georgia.ru/20231022/turisticheskiy-potentsial-gruzii-dlya-saudovskoy-aravii-obsudili-na-vstreche-v-samarkande-283532571.html

Туристический потенциал Грузии для Саудовской Аравии обсудили на встрече в Самарканде

Туристический потенциал Грузии для Саудовской Аравии обсудили на встрече в Самарканде

В настоящее время рейсы из Саудовской Аравии в Грузию выполняются девять раз в неделю 22.10.2023, Sputnik Грузия

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саудовская аравия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Популярность Грузии как привлекательного и безопасного туристического направления среди жителей Саудовской Аравии нашла отражение в увеличении туристских визитов, заявили на встрече в Самарканде замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и замминистра туризма Саудовской Аравии султан Аль-Мусалламом. Встреча прошла в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН ЮНВТО. Генеральным секретарем UNWTO является Зураб Пололикашвили. Генеральная ассамблея – высший руководящий орган UNWTO, созываемый раз в два года. На встрече стороны положительно оценили увеличение частоты прямых авиарейсов между странами, что также положительно влияет на сотрудничество двух стран в сфере туризма. Как отметила Квривишвили, в настоящее время рейсы из Саудовской Аравии в Грузию выполняются девять раз в неделю. Кроме того, в летний авиационный сезон увеличивается частота и направления полетов. По словам Мариам Квривишвили, Саудовская Аравия является одним из стратегических рынков Грузии. Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма >>На встрече также была положительно оценена простота получения электронных виз для граждан Грузии в Саудовской Аравии, что будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего трафика и окажет положительное влияние на экономические отношения двух стран. Электронная виза многократна, срок ее действия составляет один год, что позволяет посетителям из Грузии находиться в Саудовской Аравии в течение 90 дней. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере туризма, гражданской авиации и в других приоритетных направлениях. Доходы Грузии от туризма рекордно растут – вице-премьер >>Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. С 27 сентября 2019 года Саудовская Аравия ввела туристические визы для иностранных граждан, до этого попасть в страну, кроме дипломатов и их родственников, можно было только по рабочей или бизнес-визе. Визы выдавались консульскими или дипломатическими представительствами правительства КСА за рубежом. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, unwto, всемирная туристская организация, саудовская аравия