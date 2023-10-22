https://sputnik-georgia.ru/20231022/veto-prezidenta-gruzii-budet-preodoleno---deputat-pravyaschey-partii-283533435.html

Вето президента Грузии будет преодолено – депутат правящей партии

Вето президента Грузии будет преодолено – депутат правящей партии

Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T16:48+0400

2023-10-22T16:48+0400

2023-10-22T16:55+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

акции протеста

вето президента

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Парламентское большинство сможет преодолеть вето президента, наложенное на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила вето на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", касающиеся ужесточения правил на акциях протеста. По его словам, любой человек, будь то президент, высокопоставленный чиновник или обычный гражданин, должен понимать, что поправки в законопроект никоим образом не являются ограничением прав человека. "Это объективная реальность, которая необходима для обеспечения стабильности нашей страны", – сказал Чиковани. Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций, которые несут угрозу для общественной безопасности. Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето >>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях" >>Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. Причины запрета Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий чиковани, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, акции протеста, вето президента