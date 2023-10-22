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Землетрясение произошло в Австралии – есть разрушения
Землетрясение произошло в Австралии – есть разрушения
В этой стране редко случаются подобные стихийные бедствия, за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений такой силы 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на юго-востоке Австралии в штате Виктория, сообщает телеканал 9News.По его данным, толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна до острова Тасмания, вызвали небольшие разрушения.Как отмечает 9News, тысячи людей были разбужены землетрясением, в магазинах товары попадали с полок, есть повреждения домов и построек, на некоторых из них осыпалась черепица.Землетрясение в Турции – очаг в ранее пострадавшей провинции Кахраманмараш >>Сообщений о пострадавших не поступало.В Австралии редко случаются землетрясения. Сайт вещательной корпорации ABC привел данные сейсмологов: в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений магнитудой 5,0 и выше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, австралия, землетрясение
в мире, происшествия, новости, австралия, землетрясение
Землетрясение произошло в Австралии – есть разрушения
16:07 22.10.2023 (обновлено: 16:52 22.10.2023)
В этой стране редко случаются подобные стихийные бедствия, за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений такой силы
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на юго-востоке Австралии в штате Виктория, сообщает телеканал 9News.
По его данным, толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна до острова Тасмания, вызвали небольшие разрушения.
Как отмечает 9News, тысячи людей были разбужены землетрясением, в магазинах товары попадали с полок, есть повреждения домов и построек, на некоторых из них осыпалась черепица.
Сообщений о пострадавших не поступало.
В Австралии редко случаются землетрясения. Сайт вещательной корпорации ABC привел данные сейсмологов: в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений магнитудой 5,0 и выше.