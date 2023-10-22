https://sputnik-georgia.ru/20231022/zemletryasenie-proizoshlo-v-avstralii---est-razrusheniya-283533302.html

Землетрясение произошло в Австралии – есть разрушения

Землетрясение произошло в Австралии – есть разрушения

В этой стране редко случаются подобные стихийные бедствия, за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений такой силы 22.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на юго-востоке Австралии в штате Виктория, сообщает телеканал 9News.По его данным, толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна до острова Тасмания, вызвали небольшие разрушения.Как отмечает 9News, тысячи людей были разбужены землетрясением, в магазинах товары попадали с полок, есть повреждения домов и построек, на некоторых из них осыпалась черепица.Землетрясение в Турции – очаг в ранее пострадавшей провинции Кахраманмараш >>Сообщений о пострадавших не поступало.В Австралии редко случаются землетрясения. Сайт вещательной корпорации ABC привел данные сейсмологов: в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять землетрясений магнитудой 5,0 и выше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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