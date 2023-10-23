https://sputnik-georgia.ru/20231023/gruziya-ne-zasluzhila-statusa-kandidata-v-es-mechta-osudila-zayavlenie-oppozitsionera-283578856.html

Грузия не заслужила статуса кандидата в ЕС? "Мечта" осудила заявление оппозиционера

Грузия не заслужила статуса кандидата в ЕС? "Мечта" осудила заявление оппозиционера

Генсек правящей партии дает 100-процентную гарантию, что Грузия получит статус кандидата в ЕС 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T18:08+0400

2023-10-23T18:08+0400

2023-10-23T18:08+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представители парламентского большинства осудили заявление бывшего соратника, а ныне одного из членов оппозиции, Мурмана Думбадзе о том, что Грузия не заслужила статуса кандидата в ЕС.Думбадзе несколько лет назад был исключен из рядов правящей партии, сейчас он числится в политическом объединении "Объединенная оппозиция – Сила в единстве". На своей странице в соцсети Думбадзе написал, что Грузия не заслуживает статуса кандидата в ЕС. Если же, по его словам, Грузия получит статус, это продлит власть "Грузинской мечты" до 2030 года, что "будет катастрофой". Что касается оценки самого заявления Думбадзе, то, по словам мэра Тбилиси, последний следует повестке радикальной оппозиции. Слова Думбадзе не удивили одного из лидеров общественного движения "Сила народа" Гурама Мачарашвили. По его словам, Думбадзе сказал лаконично то, что давно говорят другие оппозиционеры. "К сожалению, то, что сказал Мурман Думбадзе, не ново. Многие лидеры оппозиции заявили, что статус кандидата в условиях власти "Грузинской мечты" неприемлем. Просто Мурман Думбадзе выразился более лаконично", – сказал Мачарашвили. Грузию в конце года можно будет поздравить со статусом страны-кандидата ЕС – "Сила народа">>Депутат парламентского большинства призвал Думбадзе быть осторожнее в высказываниях, так как его сегодняшние соратники могут избавиться от него. Перед парламентскими выборами 2012 года Мурман Думбадзе призывал избирателей активно голосовать за оппозиционную коалицию "Грузинская мечта". В том случае если кто-то все-таки решил бы обвести "пятерку" (тогда ЕНД было правящей партией – ред.), то этим людям Думбадзе предрекал, что правая рука у них отсохнет. Лидеры "Грузинской мечты" рассчитывают на то, что партия сохранит за собой власть как минимум до 2030 года. По их прогнозам, к 2030 году ВВП на душу населения составит 12,5 тысячи долларов, что будет означать либо полное искоренение, либо доведение уровня бедности в стране до минимума. Грузия в ожидании статусаВ июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты">>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, украина, молдова, гурам мачарашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия