https://sputnik-georgia.ru/20231023/lesa-i-sela-vysokogornoy-rachi-mogut-poluchit-status-osobykh-territoriy-v-gruzii-283547782.html
Леса и села высокогорной Рачи могут получить статус особых территорий в Грузии
Леса и села высокогорной Рачи могут получить статус особых территорий в Грузии
С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети создан Национальный парк 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T07:01+0400
2023-10-23T07:01+0400
2023-10-23T09:14+0400
грузия
новости
общество
рача
агентство охраняемых территорий
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Министерство окружающей среды Грузии совместно с Национальным парком Рачи и соответствующими ведомствами активно рассматривают возможность придания лесам и населенным пунктам региона статус особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба ведомства. С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети создан Национальный парк. Площадь парка составляет почти 51 га. Создание национального парка осуществлено по инициативе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства и Агентства охраняемых территорий. Создание охраняемых территорий будет способствовать защите и сохранению биоразнообразия, экосистем, ландшафтов и природно-культурных ценностей региона. Из этого гранта 16,25 миллиона евро будут использованы для создания охраняемых территорий, в том числе охраняемых территорий Рача, для оснащения и развития администраций, а также для финансирования социально-экономических проектов для местного населения. Каковы плюсы создания охраняемых территорий: • Регион получит экономические выгоды – для местного населения будут созданы новые рабочие места; туристические услуги, такие как гид, сопровождение, транспорт, питание, гостиница, ночлег и другие, что создаст дополнительный источник дохода; • Способствует поддержке и развитию традиционных видов деятельности; • Будет развита инфраструктура, организованы туристические походные тропы, места для палаток и пикников, внедрены новые туристические услуги. Между тем, в феврале 2022 года компания "HC Capra Kaukasika" получила лицензию на создание охотничьего хозяйства на 97 тыс. га леса в Раче, в полном соответствии с законом. Лицензия была выдана с конкретными предложениями: развитие рекреационного и экотуризма, охрана биоразнообразия, восстановление видов, трудоустройство местного населения, развитие инфраструктуры, воспроизводство охотничьих видов и возможность их изъятия из природы. Согласно лицензии, право традиционного пользования лесом для местного населения также не ограничивалось. Что будет с курортом Шови: планы властей >>По информации министерства, компания "HC Capra Kaukasika" нарушила сроки выполнения условий лицензии. Государством были приняты адекватные меры: в связи с непредставлением документов, необходимых для организации охотничьего хозяйства, непредставлением проекта плана управления (15.05.2023.), непредставлением отчета о соблюдении требований состояние (16.06.2023.) составлены протоколы. Соблюдение условий лицензии является обязательным для всех лицензиатов, а несоблюдение влечет за собой ответственность. Указанные факторы могут привести к пересмотру действия охотничьего удостоверения. Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы >>В Грузии 87 охраняемых территорий. Их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рача, агентство охраняемых территорий, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, рача, агентство охраняемых территорий, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Леса и села высокогорной Рачи могут получить статус особых территорий в Грузии
07:01 23.10.2023 (обновлено: 09:14 23.10.2023)
С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети создан Национальный парк
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Министерство окружающей среды Грузии совместно с Национальным парком Рачи и соответствующими ведомствами активно рассматривают возможность придания лесам и населенным пунктам региона статус особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба ведомства.
С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети создан Национальный парк. Площадь парка составляет почти 51 га. Создание национального парка осуществлено по инициативе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства и Агентства охраняемых территорий. Создание охраняемых территорий будет способствовать защите и сохранению биоразнообразия, экосистем, ландшафтов и природно-культурных ценностей региона.
На данном этапе осуществляется дополнительное финансирование со стороны донорских организаций и реализация важных проектов. В рамках грантового соглашения "Биоразнообразие и устойчивое местное развитие в Грузии", подписанного немецким банком развития KfW Bankengruppe, страна получит грант в размере до 24 миллионов евро.
Из этого гранта 16,25 миллиона евро будут использованы для создания охраняемых территорий, в том числе охраняемых территорий Рача, для оснащения и развития администраций, а также для финансирования социально-экономических проектов для местного населения.
Каковы плюсы создания охраняемых территорий:
• Регион получит экономические выгоды – для местного населения будут созданы новые рабочие места; туристические услуги, такие как гид, сопровождение, транспорт, питание, гостиница, ночлег и другие, что создаст дополнительный источник дохода;
• Способствует поддержке и развитию традиционных видов деятельности;
• Будет развита инфраструктура, организованы туристические походные тропы, места для палаток и пикников, внедрены новые туристические услуги.
Между тем, в феврале 2022 года компания "HC Capra Kaukasika" получила лицензию на создание охотничьего хозяйства на 97 тыс. га леса в Раче, в полном соответствии с законом.
Лицензия была выдана с конкретными предложениями: развитие рекреационного и экотуризма, охрана биоразнообразия, восстановление видов, трудоустройство местного населения, развитие инфраструктуры, воспроизводство охотничьих видов и возможность их изъятия из природы.
Согласно лицензии, право традиционного пользования лесом для местного населения также не ограничивалось.
По информации министерства, компания "HC Capra Kaukasika" нарушила сроки выполнения условий лицензии. Государством были приняты адекватные меры: в связи с непредставлением документов, необходимых для организации охотничьего хозяйства, непредставлением проекта плана управления (15.05.2023.), непредставлением отчета о соблюдении требований состояние (16.06.2023.) составлены протоколы.
Соблюдение условий лицензии является обязательным для всех лицензиатов, а несоблюдение влечет за собой ответственность.
Указанные факторы могут привести к пересмотру действия охотничьего удостоверения.
В Грузии 87 охраняемых территорий. Их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.