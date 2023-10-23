https://sputnik-georgia.ru/20231023/lesa-i-sela-vysokogornoy-rachi-mogut-poluchit-status-osobykh-territoriy-v-gruzii-283547782.html

Леса и села высокогорной Рачи могут получить статус особых территорий в Грузии

Леса и села высокогорной Рачи могут получить статус особых территорий в Грузии

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети создан Национальный парк 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T07:01+0400

2023-10-23T07:01+0400

2023-10-23T09:14+0400

грузия

новости

общество

рача

агентство охраняемых территорий

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Министерство окружающей среды Грузии совместно с Национальным парком Рачи и соответствующими ведомствами активно рассматривают возможность придания лесам и населенным пунктам региона статус особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба ведомства. С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети создан Национальный парк. Площадь парка составляет почти 51 га. Создание национального парка осуществлено по инициативе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства и Агентства охраняемых территорий. Создание охраняемых территорий будет способствовать защите и сохранению биоразнообразия, экосистем, ландшафтов и природно-культурных ценностей региона. Из этого гранта 16,25 миллиона евро будут использованы для создания охраняемых территорий, в том числе охраняемых территорий Рача, для оснащения и развития администраций, а также для финансирования социально-экономических проектов для местного населения. Каковы плюсы создания охраняемых территорий: • Регион получит экономические выгоды – для местного населения будут созданы новые рабочие места; туристические услуги, такие как гид, сопровождение, транспорт, питание, гостиница, ночлег и другие, что создаст дополнительный источник дохода; • Способствует поддержке и развитию традиционных видов деятельности; • Будет развита инфраструктура, организованы туристические походные тропы, места для палаток и пикников, внедрены новые туристические услуги. Между тем, в феврале 2022 года компания "HC Capra Kaukasika" получила лицензию на создание охотничьего хозяйства на 97 тыс. га леса в Раче, в полном соответствии с законом. Лицензия была выдана с конкретными предложениями: развитие рекреационного и экотуризма, охрана биоразнообразия, восстановление видов, трудоустройство местного населения, развитие инфраструктуры, воспроизводство охотничьих видов и возможность их изъятия из природы. Согласно лицензии, право традиционного пользования лесом для местного населения также не ограничивалось. Что будет с курортом Шови: планы властей >>По информации министерства, компания "HC Capra Kaukasika" нарушила сроки выполнения условий лицензии. Государством были приняты адекватные меры: в связи с непредставлением документов, необходимых для организации охотничьего хозяйства, непредставлением проекта плана управления (15.05.2023.), непредставлением отчета о соблюдении требований состояние (16.06.2023.) составлены протоколы. Соблюдение условий лицензии является обязательным для всех лицензиатов, а несоблюдение влечет за собой ответственность. Указанные факторы могут привести к пересмотру действия охотничьего удостоверения. Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы >>В Грузии 87 охраняемых территорий. Их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рача, агентство охраняемых территорий, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии