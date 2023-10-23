https://sputnik-georgia.ru/20231023/status-strany-kandidata-v-es-gruzinskie-oppozitsionery-raskritikovali-kollegu-283579287.html

Статус страны-кандидата в ЕС: грузинские оппозиционеры раскритиковали коллегу

Статус страны-кандидата в ЕС: грузинские оппозиционеры раскритиковали коллегу

Заявление Думбадзе не понравилось остальным представителям оппозиции 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T18:28+0400

2023-10-23T18:28+0400

2023-10-23T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузия и грузинский народ заслуживают статуса кандидата на вступление в Евросоюз – этот статус нужен стране как воздух, заявил член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе. Ранее один из представителей политического объединения "Объединенная оппозиция – Сила в единстве" Мурман Думбадзе написал в соцсети, что Грузия не заслуживает статуса кандидата в ЕС. Если же, по его словам, Грузия получит статус, это продлит власть "Грузинской мечты" до 2030 года. "Это будет катастрофой", – написал Думбадзе. Заявление Думбадзе раскритиковала и депутат Анна Бучукури, которая представляет партию экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". "Что значит, Грузия не заслуживает статуса кандидата?! Что это за разговор? Статус кандидата заслуживает эта страна и этот народ. А власти приходят и уходят. И мы не можем принести в жертву властям 30-летнюю перспективу этой страны. Подобные вредные люди пусть присоединяются к "Мечте", – заявила Бучукури.Грузию в конце года можно будет поздравить со статусом страны-кандидата ЕС – "Сила народа">> В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Грузия в ожидании статуса В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты">>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, ираклий надирадзе, георгий гахария, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, еврокомиссия