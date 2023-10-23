https://sputnik-georgia.ru/20231023/ty--narushaesh-ya--plachu---raskryta-novaya-skhema-pooschreniya-besporyadkov-v-gruzii-283576730.html
"Ты – нарушаешь, я – плачу" – раскрыта новая схема поощрения беспорядков в Грузии
"Ты – нарушаешь, я – плачу" – раскрыта новая схема поощрения беспорядков в Грузии
В Грузии создана новая схема по созданию и поощрению беспорядков в стране 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T16:20+0400
2023-10-23T16:20+0400
2023-10-23T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) создала фонд, который поощряет и устраивает беспорядки в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. В марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах", GDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF). В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". По словам вице-спикера парламента, одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе, к сожалению, в Грузии есть силы, которые пытаются максимально использовать всех, в том числе и людей с искренним протестом, для дестабилизации и беспорядков. "Поэтому необходимо больше прозрачности и подотчетности... Именно об этом мы говорили месяцами ранее, что при партии созданы сателлитные организации, фонды, чем они занимаются – непрозрачно. Мы увидели, что была координированная кампания для защиты людей, которые были вовлечены в насилие... Тогда это окрестили свободой выражения", – заявил Талаквадзе. Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: когда парламент преодолеет вето президента>>Депутат от общественного движения "Сила народа", бывший Народный защитник Грузии Созар Субари назвал тревожным и неприемлемым финансирование людей, которые пытаются устроить в стране государственный переворот. На сегодняшний день заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12. Вопрос о предоставлении финансовой поддержки рассматривает комитет, в состав которого входит бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария.Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро.По данным телеканала "Имеди", 20 октября, когда на сайте НПО была размещена информация о создании фонда, указывается, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", также Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и Агентство США по международному развитию (USAID). Однако, по информации "Имеди", вскоре с сайта убрали USAID, и на данный момент она больше не упоминается как донор этой программы. "Я не знаю, что было видно по программе. Можете сейчас проверить этот вопрос. У нас есть два гранта – по пять тысяч долларов. Это из центрального офиса East-West Management, и эта не сумма USAID. А вторые пять тысяч – из фонда "Открытое общество", – заявил председатель GDI Эдуард Марикашвили. Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето >>По его информации, недавно также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии. Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сербия, арчил талаквадзе, созар субари, демократическая инициатива грузии, ника мелия, сгб, usaid
"Ты – нарушаешь, я – плачу" – раскрыта новая схема поощрения беспорядков в Грузии
16:20 23.10.2023 (обновлено: 16:41 23.10.2023)
В Грузии создана новая схема по созданию и поощрению беспорядков в стране
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) создала фонд, который поощряет и устраивает беспорядки в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили.
В марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах", GDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF). В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста.
"Эта организация будет подбирать беспредельщиков, их же инструктировать, давать направление, будет поощрять на совершение преступления. А затем пообещает, что если ты совершишь конкретное преступление, то я тебя вызволю из тюрьмы, заплачу административный штраф. Видимо, это новая схема по созданию и поощрению беспорядков в стране. Проще сказать, это значит, что ты – нарушаешь, а я – плачу", – заявил Цагареишвили.
На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".
По словам вице-спикера парламента, одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе, к сожалению, в Грузии есть силы, которые пытаются максимально использовать всех, в том числе и людей с искренним протестом, для дестабилизации и беспорядков.
"Поэтому необходимо больше прозрачности и подотчетности... Именно об этом мы говорили месяцами ранее, что при партии созданы сателлитные организации, фонды, чем они занимаются – непрозрачно. Мы увидели, что была координированная кампания для защиты людей, которые были вовлечены в насилие... Тогда это окрестили свободой выражения", – заявил Талаквадзе.
Депутат от общественного движения "Сила народа", бывший Народный защитник Грузии Созар Субари назвал тревожным и неприемлемым финансирование людей, которые пытаются устроить в стране государственный переворот.
"Когда неправительственные организации, бывший Народный защитник и, что самое тревожное, их доноры финансируют людей, которые устраивают или пытаются устроить в стране госпереворот, это очень тревожно и абсолютно неприемлемо. Это абсолютно несовместимо с демократией", – заявил Субари.
На сегодняшний день заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12. Вопрос о предоставлении финансовой поддержки рассматривает комитет, в состав которого входит бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро.
По данным телеканала "Имеди
", 20 октября, когда на сайте НПО была размещена информация о создании фонда, указывается, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", также Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и Агентство США по международному развитию (USAID).
Однако, по информации "Имеди", вскоре с сайта убрали USAID, и на данный момент она больше не упоминается как донор этой программы.
"Я не знаю, что было видно по программе. Можете сейчас проверить этот вопрос. У нас есть два гранта – по пять тысяч долларов. Это из центрального офиса East-West Management, и эта не сумма USAID. А вторые пять тысяч – из фонда "Открытое общество", – заявил председатель GDI Эдуард Марикашвили.
По его информации, недавно также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии.
Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.
В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.