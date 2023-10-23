https://sputnik-georgia.ru/20231023/turizm-v-gruzii-prodolzhaet-razvivatsya--skolko-inostrantsev-priekhalo-s-nachala-goda-283580685.html

Туризм в Грузии продолжает развиваться – сколько иностранцев приехало с начала года

Туризм в Грузии продолжает развиваться – сколько иностранцев приехало с начала года

Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T19:56+0400

2023-10-23T19:56+0400

2023-10-23T19:56+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона, сообщает Национальная администрация туризма. По данным администрации, показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до пандемии, когда в стране был пик туризма. Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,6%. Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма >>Кроме того, по состоянию лишь на третий квартал Грузию посетило 2,7 миллиона международных путешественников, что на 19,4% больше, чем в июле-сентябре 2022 года, и на 80,2% больше по сравнению с допандемийным периодом. По информации ведомства, количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты. Роль туризма Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. При этом 2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта>>Для того чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. Как результат, с 2021 года началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%. Россияне лидируют в списке въезжающих в Грузию иностранцев>>Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. Доходы Грузии от международных путешественников в 2022 году составили 3,5 миллиарда долларов, что почти в три раза больше данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, экономика, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии