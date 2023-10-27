https://sputnik-georgia.ru/20231027/gruziya-stala-nadezhnym-partnerom-dlya-investorov--vitse-premer-283726791.html
Грузия стала надежным партнером для инвесторов – вице-премьер
Грузия стала надежным партнером для инвесторов – вице-премьер
Правительство Грузии намерено улучшить правовую базу, чтобы инвестиционное законодательство было лучше развито и способствовало как местным, так и глобальным... 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T15:42+0400
2023-10-27T15:42+0400
2023-10-27T16:01+0400
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тбилисский форум шелкового пути
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов было приоритетом правительства Грузии, и со временем страна стала стабильным и надежным партнером, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на "Тбилисском форуме Шелкового пути". "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили с 26 по 27 октября. В нем принимают участие около 2 тысяч гостей из 63 стран мира, в том числе премьеры Армении, Азербайджана и Черногории. Мероприятие 26 октября открыл премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, положительная экономическая траектория Грузии является результатом хорошо продуманной макроэкономической политики, ряда стратегических реформ и амбиций, которые подразумевали cближение регуляций Грузии и Евроcоюза. Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси>>В ходе выступления Давиташвили заявил о желании правительства улучшить правовую базу, чтобы инвестиционное законодательство могло быть лучше развито и способствовало как местным, так и глобальным инвестициям. Вице-премьер подчеркнул, что в Грузии хороший бизнес-климат, доступность "зеленой энергии" и возможность свободной торговли. Кроме того, Давиташвили сообщил гостям о статистике роста экспорта на 32% в 2022 году, который составил около 6 миллиардов долларов. В своем заявлении Давиташвили отметил, что страны, принимающие участие в Форуме, разделяют одну и ту же миссию, и предложил совместно использовать открывающиеся возможности и решать вызовы, стоящие перед странами. Он выразил надежду, что вместе странам удастся найти эффективные решения, которые внесут вклад в региональную и глобальную экономику. Нацбанк Грузии ознакомил крупных инвесторов с инвестиционной средой в стране>>По его словам, каждая из представленных на Форуме стран играет жизненно важную роль не только в развитии своей экономики, но и оказывает существенное влияние на благополучие и развитие соседних стран по "Среднему коридору". Давиташвили отметил, что Грузия укрепляет связи с потенциальными инвесторами, и в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути" запланированы встречи B2B и B2G, что вселяет уверенность в то, что инвестиционные перспективы будут обсуждены более углубленно и раскрыты потенциальные возможности сотрудничества. "От имени правительства Грузии я еще раз выражаю нашу готовность работать бок о бок для обеспечения устойчивого, выносливого и динамичного роста", – отметил министр экономики. Тенденции туризма Кроме того, Давиташвили ознакомил гостей с тенденциями и динамикой развития туристического сектора Грузии. По его словам, Грузия остается привлекательным направлением для мирового туризма – до пандемии этот сектор рос, в 2019 году в Грузию прибыло около 9 миллионов международных визитеров, и в конечном итоге в этот сектор поступило 3,3 миллиарда долларов дохода. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, тбилиси, тбилисский форум шелкового пути
Грузия стала надежным партнером для инвесторов – вице-премьер
15:42 27.10.2023 (обновлено: 16:01 27.10.2023)
Правительство Грузии намерено улучшить правовую базу, чтобы инвестиционное законодательство было лучше развито и способствовало как местным, так и глобальным инвестициям
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов было приоритетом правительства Грузии, и со временем страна стала стабильным и надежным партнером, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на "Тбилисском форуме Шелкового пути".
"Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили с 26 по 27 октября. В нем принимают участие около 2 тысяч гостей из 63 стран мира, в том числе премьеры Армении, Азербайджана и Черногории. Мероприятие 26 октября открыл премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Со временем наша страна стала стабильным, безопасным, надежным партнером… На этом пути мы поставили приоритетом быть привлекательными и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов", – заявил Давиташвили.
По его словам, положительная экономическая траектория Грузии является результатом хорошо продуманной макроэкономической политики, ряда стратегических реформ и амбиций, которые подразумевали cближение регуляций Грузии и Евроcоюза.
В ходе выступления Давиташвили заявил о желании правительства улучшить правовую базу, чтобы инвестиционное законодательство могло быть лучше развито и способствовало как местным, так и глобальным инвестициям.
"Мы хотим обеспечить доступ к экономическим возможностям, а также повысить энергетическую безопасность и наладить более тесные связи с Евросоюзом. Учитывая эту повестку дня, Грузия является местом для инвестиций, как место назначения, поскольку низкие расходы сочетаются с меньшими рисками", – сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что в Грузии хороший бизнес-климат, доступность "зеленой энергии" и возможность свободной торговли.
"Ежегодный глобальный обзор Bloomberg за 2022 год показал, что Грузия выделяется как популярное направление для инвестиций, занимая 13 место среди ведущих мировых экономик по инвестициям. Цифры действительно это подтверждают. В прошлом году мы увидели рост прямых иностранных инвестиций на рекордном уровне в 2 миллиарда долларов", – сказал Давиташвили.
Кроме того, Давиташвили сообщил гостям о статистике роста экспорта на 32% в 2022 году, который составил около 6 миллиардов долларов.
"Мы надеемся, что в 2023 году будут рекордные объемы иностранных инвестиций в таких секторах, как финансовая и страховая деятельность, энергетика, производство", – сказал он.
В своем заявлении Давиташвили отметил, что страны, принимающие участие в Форуме, разделяют одну и ту же миссию, и предложил совместно использовать открывающиеся возможности и решать вызовы, стоящие перед странами.
Он выразил надежду, что вместе странам удастся найти эффективные решения, которые внесут вклад в региональную и глобальную экономику.
По его словам, каждая из представленных на Форуме стран играет жизненно важную роль не только в развитии своей экономики, но и оказывает существенное влияние на благополучие и развитие соседних стран по "Среднему коридору".
"В этом отношении сотрудничество между нашими странами и бизнес-сообществом никогда не было более важным, чем сейчас, на данном этапе. Каждая страна стремится развивать прогнозируемую и благоприятную для бизнеса экономику. Именно это тот путь, которому следует Грузия", – заключил он.
Давиташвили отметил, что Грузия укрепляет связи с потенциальными инвесторами, и в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути" запланированы встречи B2B и B2G, что вселяет уверенность в то, что инвестиционные перспективы будут обсуждены более углубленно и раскрыты потенциальные возможности сотрудничества.
"От имени правительства Грузии я еще раз выражаю нашу готовность работать бок о бок для обеспечения устойчивого, выносливого и динамичного роста", – отметил министр экономики.
Кроме того, Давиташвили ознакомил гостей с тенденциями и динамикой развития туристического сектора Грузии. По его словам, Грузия остается привлекательным направлением для мирового туризма – до пандемии этот сектор рос, в 2019 году в Грузию прибыло около 9 миллионов международных визитеров, и в конечном итоге в этот сектор поступило 3,3 миллиарда долларов дохода.
"Мы рады, что уже превысили рекордный показатель 2019 года, что свидетельствует о росте отрасли. Конечно, это очень привлекательные возможности для иностранных компаний", – отметил министр.
Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.
В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году.