https://sputnik-georgia.ru/20231027/gruziya-stala-nadezhnym-partnerom-dlya-investorov--vitse-premer-283726791.html

Грузия стала надежным партнером для инвесторов – вице-премьер

Грузия стала надежным партнером для инвесторов – вице-премьер

Правительство Грузии намерено улучшить правовую базу, чтобы инвестиционное законодательство было лучше развито и способствовало как местным, так и глобальным... 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T15:42+0400

2023-10-27T15:42+0400

2023-10-27T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов было приоритетом правительства Грузии, и со временем страна стала стабильным и надежным партнером, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на "Тбилисском форуме Шелкового пути". "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили с 26 по 27 октября. В нем принимают участие около 2 тысяч гостей из 63 стран мира, в том числе премьеры Армении, Азербайджана и Черногории. Мероприятие 26 октября открыл премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, положительная экономическая траектория Грузии является результатом хорошо продуманной макроэкономической политики, ряда стратегических реформ и амбиций, которые подразумевали cближение регуляций Грузии и Евроcоюза. Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси>>В ходе выступления Давиташвили заявил о желании правительства улучшить правовую базу, чтобы инвестиционное законодательство могло быть лучше развито и способствовало как местным, так и глобальным инвестициям. Вице-премьер подчеркнул, что в Грузии хороший бизнес-климат, доступность "зеленой энергии" и возможность свободной торговли. Кроме того, Давиташвили сообщил гостям о статистике роста экспорта на 32% в 2022 году, который составил около 6 миллиардов долларов. В своем заявлении Давиташвили отметил, что страны, принимающие участие в Форуме, разделяют одну и ту же миссию, и предложил совместно использовать открывающиеся возможности и решать вызовы, стоящие перед странами. Он выразил надежду, что вместе странам удастся найти эффективные решения, которые внесут вклад в региональную и глобальную экономику. Нацбанк Грузии ознакомил крупных инвесторов с инвестиционной средой в стране>>По его словам, каждая из представленных на Форуме стран играет жизненно важную роль не только в развитии своей экономики, но и оказывает существенное влияние на благополучие и развитие соседних стран по "Среднему коридору". Давиташвили отметил, что Грузия укрепляет связи с потенциальными инвесторами, и в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути" запланированы встречи B2B и B2G, что вселяет уверенность в то, что инвестиционные перспективы будут обсуждены более углубленно и раскрыты потенциальные возможности сотрудничества. "От имени правительства Грузии я еще раз выражаю нашу готовность работать бок о бок для обеспечения устойчивого, выносливого и динамичного роста", – отметил министр экономики. Тенденции туризма Кроме того, Давиташвили ознакомил гостей с тенденциями и динамикой развития туристического сектора Грузии. По его словам, Грузия остается привлекательным направлением для мирового туризма – до пандемии этот сектор рос, в 2019 году в Грузию прибыло около 9 миллионов международных визитеров, и в конечном итоге в этот сектор поступило 3,3 миллиарда долларов дохода. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, тбилиси, тбилисский форум шелкового пути