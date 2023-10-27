https://sputnik-georgia.ru/20231027/sp-gruzii-azerbaydzhana-i-kazakhstana-obespechit-tranzit-gruzov-iz-kitaya-v-evropu-283739375.html

Грузия, Азербайджан и Казахстан создали компанию для транзита грузов из Китая в Европу

Грузия, Азербайджан и Казахстан создали компанию для транзита грузов из Китая в Европу

Соглашение является важным и конкретным результатом с точки зрения повышения координации и эффективности в Среднем коридоре 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T21:40+0400

2023-10-27T21:40+0400

2023-10-27T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Соглашение о создании совместной компании железными дорогами Грузии, Азербайджана и Казахстана для транзита грузов по Среднему коридору подписали в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По его словам, соглашение является важным и конкретным результатом с точки зрения повышения координации и эффективности в Среднем коридоре. Давиташвили отметил, что при такой синхронизации действий и большей координации конкурентоспособность еще больше возрастет. Существование Среднего коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Роль Среднего коридора в глобальной экономике растет – премьер-министр Грузии >> Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Сотрудничество Грузии с Восточной Европой и Китаем важно для Среднего коридора – министр>>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, казахстан, китай, леван давиташвили, южно-кавказский транспортный коридор