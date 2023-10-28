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В Грузии меняют закон "О гостайне" – что предполагают поправки
В Грузии меняют закон "О гостайне" – что предполагают поправки
Цель законодательных изменений – обеспечить бесперебойную работу соглашения об обмене секретной информацией с Евросоюзом, заявила депутат 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T09:01+0400
2023-10-28T09:01+0400
2023-10-28T09:04+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Парламентский комитет по евроинтеграции поддержал поправки в закон "О государственной тайне", которые подразумевают появление в грузинском законодательстве обязательство сохранения тайны ЕС. Цель законодательных изменений – обеспечить бесперебойную работу соглашения об обмене секретной информацией с Евросоюзом, добавила она. Согласно поправкам с законодательстве Грузии появится термин "секретная информация ЕС", под которым подразумевается любая информация или материал, определенный классификацией безопасности ЕС, несанкционированное раскрытие которых может нанести разную степень ущерба интересам ЕС или одного или нескольких его государств-членов. Право доступа к секретной информации Европейского Союза будет предоставляться только тем физическим лицам, которые имеют потребность в доступе к информации и имеют соответствующий индивидуальный доступ к секретной информации ЕС и информирование о своих обязанностях. Разглашение гостайны – экс-чиновнику СГБ Грузии ужесточили обвинение >>При этом доступ будет выдавать Служба государственной безопасности Грузии на основании проверки. Для получения доступа юридического лица к секретной информации ЕС юридическое лицо должно обладать соответствующим уровнем доступа к государственной тайне государственного органа/юридического лица. Раскрытие или передача секретной информации ЕС в другую страну, международную организацию или подрядчика допускается только с предварительного письменного согласия отправителя информации. Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>Кроме того, поправки предполагает деление секретной информации на три категории, которые предполагают разделение доступа к секретной информации в зависимости от степени ее секретности. Поправки вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сгб, парламент грузии
грузия, новости, политика, сгб, парламент грузии
В Грузии меняют закон "О гостайне" – что предполагают поправки
09:01 28.10.2023 (обновлено: 09:04 28.10.2023)
Цель законодательных изменений – обеспечить бесперебойную работу соглашения об обмене секретной информацией с Евросоюзом, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Парламентский комитет по евроинтеграции поддержал поправки в закон "О государственной тайне", которые подразумевают появление в грузинском законодательстве обязательство сохранения тайны ЕС.
"Это своего рода завершение долгого процесса, который у нас был с Европейским Союзом в процессе переговоров по договору об обмене секретной информацией, и после подписания договора, чтобы имплементационное соглашение фактически вступило в силу и были созданы системы обмена секретной информацией", – заявила председатель парламентского комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили.
Цель законодательных изменений – обеспечить бесперебойную работу соглашения об обмене секретной информацией с Евросоюзом, добавила она.
Согласно поправкам с законодательстве Грузии появится термин "секретная информация ЕС", под которым подразумевается любая информация или материал, определенный классификацией безопасности ЕС, несанкционированное раскрытие которых может нанести разную степень ущерба интересам ЕС или одного или нескольких его государств-членов.
Право доступа к секретной информации Европейского Союза будет предоставляться только тем физическим лицам, которые имеют потребность в доступе к информации и имеют соответствующий индивидуальный доступ к секретной информации ЕС и информирование о своих обязанностях.
При этом доступ будет выдавать Служба государственной безопасности Грузии на основании проверки.
Для получения доступа юридического лица к секретной информации ЕС юридическое лицо должно обладать соответствующим уровнем доступа к государственной тайне государственного органа/юридического лица.
Раскрытие или передача секретной информации ЕС в другую страну, международную организацию или подрядчика допускается только с предварительного письменного согласия отправителя информации.
Кроме того, поправки предполагает деление секретной информации на три категории, которые предполагают разделение доступа к секретной информации в зависимости от степени ее секретности.
Поправки вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом.