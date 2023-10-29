https://sputnik-georgia.ru/20231029/gruziya-vypolnila-vse-rekomendatsii-evropeyskogo-soveta-dlya-polucheniya-statusa---kaladze-283759169.html

Грузия выполнила все рекомендации Европейского Совета для получения статуса – Каладзе

Грузия выполнила все рекомендации Европейского Совета для получения статуса – Каладзе

Это нормальный процесс, который продолжается, и правительство, власти Грузии сделают все, чтобы провести реформы, заявил Каладзе 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T15:54+0400

2023-10-29T15:54+0400

2023-10-29T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузия выполнила все рекомендации на пути получения статуса страны-кандидата ЕС и проведение реформ для улучшения завтрашнего дня продолжается, завил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. По его словам, в целом в последнее время для получения статуса сделаны важные шаги, и Грузия его заслужила, как заслуживала его в июне 2022 года. "Помните, как все началось? Грузия заслуживала этот статус, однако по определенным причинам его нам не предоставили, и мы все знаем, что это была за причина, какова была основная причина указанного решения", - заявил Каладзе. Ранеее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что надеется на положительный отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС. Грузинская оппозиция руководствуется меркантильными интересами – депутат >>В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Грузинская оппозиция объединена в революционные комитеты – вице-спикер>>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз