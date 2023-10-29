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Насколько готова Грузия к запуску Новой компьютеризированной транзитной системы

Насколько готова Грузия к запуску Новой компьютеризированной транзитной системы

После завершения проекта будут упрощены процедуры грузоперевозок в разные страны, входящие в Евросоюз 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T23:26+0400

2023-10-29T23:26+0400

2023-10-29T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Делегация Директората налогового и таможенного объединения Евросоюза посетила Службу доходов Минфина Грузии в целях оценки готовности присоединения к "Новой компьютеризированной транзитной системе", сообщает пресс-служба ведомства. Между Грузией и Европейским Союзом подписано "Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли" (DCFTA), в частности – "Общие транзитные процедуры (CTC)", "Единый административный документ" (SAD) о присоединении к "Новой компьютеризированной транзитной системе". Представители таможенных и налоговых администраций Австрии, Нидерландов, Латвии, Чехии и Турции провели рабочие встречи с главой таможенного ведомства Зурабом Сичинава и руководителями различных отделов ведомства. Усиление транзитной функции Грузии в приоритете – вице-премьер >>В ходе встречи представители Службы доходов провели обширную презентацию членам делегации о реализуемых в службе мерах по реализации проекта и ответили на интересующие их вопросы. Кроме того, в формате информационных встреч члены Еврокомиссии поделились с представителями бизнес-сектора успешным опытом своих стран о "Новой компьютеризированной транзитной системе (НКТС)" и рассказали о важности проекта. Грузия не решит транзитные вопросы, пока крупные игроки враждуют друг с другом – аналитик >>После завершения упомянутого проекта можно будет осуществлять грузоперевозки в разные страны, входящие в Евросоюз, что еще больше увеличит транзитные возможности страны и будет способствовать безопасному, бесперебойному и быстрому перемещению грузов. В рамках визита члены делегации Еврокомиссии посетили таможенный пункт пропуска "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) и Тбилисскую экономическую зону, где ознакомились с внедрением "Новой компьютеризированной транзитной системы" (НКТС).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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