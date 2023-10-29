https://sputnik-georgia.ru/20231029/v-kieve-khotyat-vozvrascheniya-k-vlasti-v-gruzii-saakashvili-dlya-nachala-voyny---sardzhveladze-283756897.html

В Киеве хотят возвращения к власти в Грузии Саакашвили для начала войны – Сарджвеладзе

В Киеве хотят возвращения к власти в Грузии Саакашвили для начала войны – Сарджвеладзе

Вопрос Саакашвили негативно сказался на хороших отношениях между двумя странами и это является проблемой, заявил депутат 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T12:08+0400

2023-10-29T12:08+0400

2023-10-29T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Сегодня на Украине большим влиянием располагает сила, которая хочет видеть у власти в Грузии осужденного экс-президента Михаила Саакашвили лишь с одной целью, чтобы он начал войну, заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. К открытию второго фронта против России Грузию не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, вопрос Саакашвили негативно сыграл на хороших отношениях между двумя странами и это является проблемой. "Очень плохо выглядит, когда хорошие отношениям между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили. Вот в чем проблема", – заявил Сарджвеладзе. В июле президент Украины Владимир 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины >>В результате Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. Украинский депутат перешел все границы – лидер "Грузинской мечты" >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. В марте 2023 года один из самых влиятельных политиков времен президентства Михаила Саакашвили экс глава МВД Вано Мерабишвили заявил, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение" продолжит борьбу, чтобы сменить власть и привести в Грузию "прозападную, проукраинскую власть". Это, по словам Мерабишвили, нужно для того, чтобы Украина была не одна. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Цепь провокаций в Грузии – какой сценарий ждет страну? >>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Временный поверенным Украины в Грузии назначен Александр Шульга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, киев, михаил саакашвили, владимир зеленский, вано мерабишвили, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, обострение ситуации вокруг украины