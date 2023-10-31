https://sputnik-georgia.ru/20231031/283824806.html

В Америке у России есть друг. Но его привыкли считать врагом

В Америке у России есть друг. Но его привыкли считать врагом

Джеффри Сакс неоднократно изумлялся, почему государственные власти России 1990-х считали своей заботой обогащение олигархов и строили не столько капитализм... 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T18:05+0400

2023-10-31T18:05+0400

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И в политике, и в личной жизни пусть редко, но бывает, когда тот, кого считаешь врагом, вдруг оборачивается союзником и поступает как друг. Экономист из США Джеффри Сакс — пример такого парадокса, пишет колумнист Дмитрий Бавырин на сайте РИА Новости. Повод вспомнить о Саксе — его статья в греческой газете Kathimerini под названием "Фиаско неоконсерваторов на Украине". Неоконсерваторы — это такие американцы, которых мы больше остальных не любим. Сторонники "гуманитарных бомбардировок" как средства борьбы с "недемократиями", архитекторы вторжения в Афганистан и Ирак, идеологи расширения НАТО на Украину, идейные русофобы и окружение президента Буша-младшего — все это они, неоконы. В остальном содержание статьи понятно по названию и для россиян откровением не станет, если не считать выводов, которые действительно выглядят неожиданными, потому что писал американец. Подчеркивая недостижимость и опасность затеи по военному разгрому российских сил, Сакс призывает Вашингтон признать бывшие украинские регионы территорией России и снять с России все санкции. И в то же время Сакс — тот, кто в представлении среднего россиянин лично ему, россиянину, должен, и вообще — играет за команду зла, которой мы едва не проиграли Россию. В нижних слоях Рунета еще можно найти полные ненависти материалы о Саксе, в которых его ошибочно причисляют к "чикагским мальчикам". Это коллективный образ американцев, которые надоумили Бориса Ельцина провести "шоковую терапию" и прочие либеральные реформы, в результате чего страна пережила социально-экономическую катастрофу и попала в зависимость от Вашингтона, чьи эмиссары-цэрэушники ходили в Дом правительства России, как к себе домой. В НАТО заявили, что Украина пока не может вступить в альянс>>На самом деле "чикагские мальчики" — это всегда местные. Изначально так назвали чилийцев — экономическую команду диктатора Пиночета, потому что они учились в Чикаго. В переносном смысле это реформаторы, переводящие социалистическую экономику на капиталистические рельсы, наши Гайдар и Чубайс. Но Сакс тот, кто их консультировал и продвигал "шоковую терапию", во многом благодаря которой большинство россиян и считают 1990-е проклятым, "лихим" десятилетием. Джеффри Сакс — одна из главных американских примет того времени, наряду с саксофоном Клинтона. Однако если бы среднему россиянину представилась возможность высказать Саксу все, что он думает о нем и об американцах, лично, он открыл бы для себя, что Сакс с ним, с россиянином, во многом согласен. Вот цитаты из выступлений Сакса на различных площадках за последние полгода: "Война началась не в 2022 году. Она началась в феврале 2014-го на майдане в Киеве". "США лгали, они систематически претворяли в жизнь идею сделать территорией НАТО бывшие республики СССР". "Украина находится под угрозой коллапса во всех отношениях". "Мирный план президента Зеленского позорен". "Речь Байдена — катастрофа, она отражает контроль оборонно-индустриального комплекса США за внешней политикой". "Америка никогда не была честным посредником в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, ее политика направлена только на поддержку Израиля". "Ели кто-то рассчитывает на правду от США, зря. Американцы считают себя единственной сверхдержавой, которая может делать все что захочет". "США собираются превратить Украину в европейский Афганистан, если только украинцы не проснутся и не скажут: "Боже, нас же так поубивают". А проснуться им следовало бы давно". "Я вполне убежден, хотя и не уверен, что COVID-19 возник в результате лабораторной биотехнологии США". Последнее замечание Сакс сделал как председатель комиссии авторитетного журнала The Lancet, расследовавшей происхождение коронавируса. Его часто привлекают как независимого эксперта, он больше 20 лет был советником всех генсеков ООН в порядке очереди. А представительство РФ в Совбезе пригласило его выступить на заседании по взрывам "Северных потоков". Из доклада следовало, что искать нужно американский след. Совокупность взглядов Сакса на его родину — ответ на вопрос, почему американец, которого почитали одним их самых влиятельных интеллектуалов нулевых, публикует свои статьи в греческой газете, которая только тем хороша, что у нее есть англоязычная версия (Россию в Kathimerini сильно не любят, но не устояли перед авторитетом Сакса). Российская армия названа сильнейшей в мире – рейтинг американского издания>>Сказать "прозябает" про профессора Колумбийского университета, конечно, нельзя, но в США сделали многое, чтобы вытеснить академическую звезду в маргинальное пространство. Как, кстати, и Россию, роль общественного адвоката которой взял на себя Сакс. Этот его путь — как будто покаяние за "лихие девяностые", хотя, быть может, именно ему виниться и не за что. До опыта в России рецепты Сакса обуздали инфляцию в Боливии и преобразили Польшу, быстро превратив ее в стабильно богатеющее государство (про Польшу такое писать неприятно, но это правда). А вот результаты нашей "шоковой терапии" шокировали самого Сакса. Он неоднократно изумлялся, почему государственные власти России 1990-х считали своей заботой обогащение олигархов и строили не столько капитализм, сколько обличительную карикатуру на него. К чести Сакса, он объясняет этот провал не "безрукостью русских", как любят делать в Польше. Он стал бытописателем грехов своей страны перед нами. Благодаря ему мы не узнаем ничего нового о себе нынешних, но он помогает лучше понять себя в прошлом. Период 1990-х был не только ошибкой и не только геополитической интригой. Он был и романтичным временем, когда две враждующие супердержавы считались друзьями, — и с обеих сторон тогда были люди, которые искренне это ценили. Среди наших конфидентов в США имелись не только лжецы и циники, но и идеалисты, в чем традиционно упрекали Сакса, чем бы он ни занимался — борьбой с бедностью в Африке или правдоискательством вокруг Украины. А многие ошибки того периода мы, к счастью, с тех пор исправили. Россия со своей стороны, Сакс со своей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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