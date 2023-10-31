https://sputnik-georgia.ru/20231031/dokhody-gruzii-ot-turizma-prodolzhayut-rekordno-rasti--poslednie-dannye-283830168.html

Доходы Грузии от туризма продолжают рекордно расти – последние данные

Доходы Грузии от туризма продолжают рекордно расти – последние данные

Доходы выросли на 29,2% по сравнению показателями за девять месяцев 2022 года 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T12:45+0400

2023-10-31T12:45+0400

2023-10-31T13:17+0400

туризм

экономика

грузия

национальная администрация туризма грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282830953_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5789ca9ae16516028be5830a9c7e9995.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. Примечательно, что доходы от туризма превысили данные за 2019 год, несмотря на то, что количество международных путешественников пока не достигло показателей того рекордного в плане туризма года. Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси>>Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона. При этом, показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, по состоянию лишь на третий квартал Грузию посетило 2,7 миллиона международных путешественников, что на 19,4% больше, чем в июле-сентябре 2022 года, и на 80,2% больше по сравнению с допандемийным периодом. Доходы отрасли в третьем квартале составили 1,4 миллиарда долларов, на 28,4% больше, чем в 2019 году, и на 5,3% больше, чем в июле-сентябре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, экономика, грузия, национальная администрация туризма грузии