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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6% 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T09:01+0400
2023-10-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в сентябре 2023 года понизился на 3,3% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 4%, в том числе цены на продовольствие понизились на 0,7%, а в горнодобывающей цены выросли на 2,9%.В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики &gt;&gt;При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 6,8%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 0,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 1,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 12,1%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 21,3%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия &gt;&gt;Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 6,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 6,7%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2023 года составил 0,7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 0,4%. В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

09:01 31.10.2023
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAПерерабатывающая линия на территории сельскохозяйственного училища в Дманиси
Перерабатывающая линия на территории сельскохозяйственного училища в Дманиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2023
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%
ТБИЛИСИ, 31 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в сентябре 2023 года понизился на 3,3% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 4%, в том числе цены на продовольствие понизились на 0,7%, а в горнодобывающей цены выросли на 2,9%.
В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%, сообщает "Сакстат".

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики >>
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 6,8%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 0,6%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 1,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 12,1%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 21,3%.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 6,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 6,7%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2023 года составил 0,7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 0,4%. В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.
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