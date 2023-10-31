https://sputnik-georgia.ru/20231031/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-283803075.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6% 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T09:01+0400

2023-10-31T09:01+0400

2023-10-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в сентябре 2023 года понизился на 3,3% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 4%, в том числе цены на продовольствие понизились на 0,7%, а в горнодобывающей цены выросли на 2,9%.В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 6,8%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 0,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 1,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 12,1%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 21,3%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 6,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 6,7%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2023 года составил 0,7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 0,4%. В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность