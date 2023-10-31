https://sputnik-georgia.ru/20231031/kogda-zavershatsya-remontnye-raboty-prospekta-tsereteli-v-tbilisi-283842329.html

Когда завершатся ремонтные работы проспекта Церетели в Тбилиси?

Когда завершатся ремонтные работы проспекта Церетели в Тбилиси?

ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Ремонтные работы проспекта Акакия Церетели идут по плану и завершатся в январе 2024 года, а восстановительные работы Университетской... 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T15:47+0400

2023-10-31T15:47+0400

2023-10-31T15:54+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Ремонтные работы проспекта Акакия Церетели идут по плану и завершатся в январе 2024 года, а восстановительные работы Университетской улицы закончатся в конце ноября, сообщает BMG. В Дидубийском районе идет полное восстановление проспекта Церетели. По информации мэрии Тбилиси, на данном этапе идут работы, запланированные на втором этапе проекта. На первом этапе рабочие заменили и обновили подземные коммуникации, провели нижние слои асфальтового покрова. На данный момент рабочие проводят подземные кабели, куда в дальнейшем перенесут воздушные провода. Помимо этого, начато обустройство сети внешнего освещения. На второй стороне проспекта, где ограничено движение автотранспорта, восстанавливают подземные коммуникации и снимают старую проезжую часть. Движение автотранспорта временно будет ограничено в центре Тбилиси>>Что касается Университетской улицы, то здесь рабочие дошли до последнего этапа восстановительных работ. Завершено обновление подземных коммуникаций всех типов, в том числе водоснабжения, канализации, газоснабжения и сточной сети. На одной стороне улице, на проезжей части уже завершено проведение нижних слоев асфальтового покрова, а на остальной территории аналогичные работы закончатся в ближайшее время. Рабочие проводят подземные кабели, чтобы перенести воздушные провода. Помимо этого идет обустройство сети внешнего освещения. В целях безопасности в нескольких местах делают защитные стены склона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, акакий церетели, грузинские дороги, машины и их водители