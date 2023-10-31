https://sputnik-georgia.ru/20231031/meshali-rabote-zhurnalistov-podrostki-v-gruzii-mogut-popast-za-reshetku-283835327.html

Мешали работе журналистов: подростки в Грузии могут попасть за решетку

Мешали работе журналистов: подростки в Грузии могут попасть за решетку

Обвиняемые помешали сотрудникам телеканала "Формула" в их профессиональной деятельности 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Специальная следственная служба предъявила обвинения двум несовершеннолетним в незаконном воспрепятствовании в осуществлении профессиональной деятельности работников СМИ, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, 1 сентября 2023 года журналист телеканала "Формула" Саломе Бокучава и оператор Гага Бочоришвили находились близ станции метро "Делиси" в Тбилиси для подготовки сюжета, где снимали процесс задержания гражданина сотрудниками патрульной полиции. В это время обвиняемые агрессивным поведением и нападениями помешали сотрудникам телеканала "Формула" в их профессиональной деятельности. Как нейросети могут облегчить работу журналиста? В Тбилиси прошел мастер-класс>>Специальная следственная служба предъявила обвинения обоим несовершеннолетним по статье "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. С момента своего создания Специальная следственная служба уличила 16 человек по фактам незаконного вмешательства в журналистскую деятельность. Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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