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Начата проверка иностранных компаний, импортирующих лекарства в Грузию
Начата проверка иностранных компаний, импортирующих лекарства в Грузию
Минздрав планирует поэтапно проверить все компании, производящие лекарства, которые поступают в Грузию 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Начата проверка иностранных предприятий, которые импортируют медикаменты в Грузию, сообщили в пресс-службе Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Грузии. Главная цель проверок – контроль качества медикаментов, продаваемых в стране. Одним из первых инспекторы проверили предприятия в Бангладеш, откуда в Грузию поступают 35 медикаментов разных наименований. Сотрудники Агентства посетили три предприятия Drug International Limited в Бангладеш. Специалисты на месте ознакомились с процессом производства, а также с контролем качества и со всеми процедурами, необходимыми для того, чтобы удовлетворить GMP- стандарты (хорошая производственная практика) в Грузии. В случае выявления несоответствий, будет определен разумный срок для исправления погрешностей, после чего инспекторы из Грузии повторно посетят предприятия. Минздрав Грузии будет прямо закупать редкие лекарства от производителей&gt;&gt;После Бангладеш сотрудники агентства регулирования отправятся в Индию и Узбекистан, откуда также поступают медикаменты в Грузию. Инспектирование предприятий по производству медикаментов является известной практикой в Европе и Турции, с которыми Грузия активно сотрудничает в рамках реформы, проходящей в фармсекторе. Нужно отметить, что национальный GMP стандарт, по которому проверяются предприятия, соответствует стандартам Евросоюза. Министерство здравоохранения планирует поэтапно проверить все компании, производящие лекарства, которые впоследствии поступают в Грузию. С 1 января 2022 года в Грузии местные фармкомпании обязали соблюдать стандарты GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика). Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, министерство здравоохранения грузии, общество
грузия, новости, экономика, министерство здравоохранения грузии, общество

Начата проверка иностранных компаний, импортирующих лекарства в Грузию

12:03 31.10.2023 (обновлено: 12:20 31.10.2023)
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsАгентство регулирования Минздрава Грузии начало проверку иностранных предприятий, которые поставляют медикаменты в страну
Агентство регулирования Минздрава Грузии начало проверку иностранных предприятий, которые поставляют медикаменты в страну - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2023
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
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Минздрав планирует поэтапно проверить все компании, производящие лекарства, которые поступают в Грузию
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Начата проверка иностранных предприятий, которые импортируют медикаменты в Грузию, сообщили в пресс-службе Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Грузии.
Главная цель проверок – контроль качества медикаментов, продаваемых в стране.
Одним из первых инспекторы проверили предприятия в Бангладеш, откуда в Грузию поступают 35 медикаментов разных наименований. Сотрудники Агентства посетили три предприятия Drug International Limited в Бангладеш.
Специалисты на месте ознакомились с процессом производства, а также с контролем качества и со всеми процедурами, необходимыми для того, чтобы удовлетворить GMP- стандарты (хорошая производственная практика) в Грузии.
В случае выявления несоответствий, будет определен разумный срок для исправления погрешностей, после чего инспекторы из Грузии повторно посетят предприятия.
Минздрав Грузии будет прямо закупать редкие лекарства от производителей>>
После Бангладеш сотрудники агентства регулирования отправятся в Индию и Узбекистан, откуда также поступают медикаменты в Грузию.
Инспектирование предприятий по производству медикаментов является известной практикой в Европе и Турции, с которыми Грузия активно сотрудничает в рамках реформы, проходящей в фармсекторе. Нужно отметить, что национальный GMP стандарт, по которому проверяются предприятия, соответствует стандартам Евросоюза.
Министерство здравоохранения планирует поэтапно проверить все компании, производящие лекарства, которые впоследствии поступают в Грузию.
С 1 января 2022 года в Грузии местные фармкомпании обязали соблюдать стандарты GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика). Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.
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