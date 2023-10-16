https://sputnik-georgia.ru/20231016/minzdrav-gruzii-budet-pryamo-zakupat-redkie-lekarstva-ot-proizvoditeley-283328692.html

Минздрав Грузии будет прямо закупать редкие лекарства от производителей

Минздрав Грузии будет прямо закупать редкие лекарства от производителей

На сегодняшний день министерство путем прямых закупок приобретает инсулин 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T23:05+0400

2023-10-16T23:05+0400

2023-10-16T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Минздрав Грузии намерен закупать редкие, инновационные лекарства путем прямых закупок от самих производителей, этот процесс будет закреплен в законе, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Министр коснулся темы внедрения прямых закупок определенных медикаментов. По словам Азарашвили, уже начата работа для подготовки соответствующей законодательной рамки на уровне парламентских комитетов. Министр пояснил, что данный процесс осуществится путем специального типа закупок MЕА. Он будет внедрен на основе рекомендации международных групп и значительно сэкономит средства. "Когда мы начали реформу референтных цен, тогда у консультационной группы была рекомендация, что все дорогостоящие, редкие, инновационные медикаменты, на которые было невозможно по разным причинам определить референтные цены, мы будем покупать путем прямых закупок, и мы вели переговоры непосредственно с производителями", – заявил Азарашвили. На сегодняшний день министерство путем прямых закупок приобретает инсулин. На закупку редких медикаментов выделено более 30 миллионов лари (11,2 миллиона долларов). На инсулин более 10 миллионов лари (3,7 миллиона долларов). В Грузии увеличился список лекарств с референтными ценами >>"Мы хотим, чтобы подобные закупки попали под законодательные рамки", – подчеркнул Азарашвили. Министр вспомнил печальные факты, когда в начале года пять компаний на одни и те же препараты для лечения онкозаболеваний предложили совершенно одинаковые цены. Они были в три-четыре раза выше себестоимости. При этом министр пояснил, что за счет этой экономии не произойдет сокращения бюджета, он останется прежним. На вопрос журналиста, будет ли создана в стране государственная аптека, Азарашвили ответил, что Грузия не собирается ее открывать, однако в некоторых странах есть подобная практика, когда наряду с частными аптеками работают и госаптеки. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей >>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии