https://sputnik-georgia.ru/20231031/platforma-prodvizheniya-gruzinskogo-vina--ministr-o-vstreche-vsemirnoy-gruppy-torgovli-vinom-283824242.html
Платформа продвижения грузинского вина – министр о встрече Всемирной группы торговли вином
Платформа продвижения грузинского вина – министр о встрече Всемирной группы торговли вином
Грузия с 1 мая на год стала председателем Всемирной группы торговли вином 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T13:26+0400
2023-10-31T13:26+0400
2023-10-31T13:26+0400
грузия
экономика
новости
национальное агентство вина
отар шамугия
грузинское вино
вино и виноделие грузии
министерство сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Ежегодная встреча Всемирной группы торговли вином (WWTG) является хорошей платформой для популяризации грузинского вина на международных рынках, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на открытии мероприятия в Грузии. Грузия в 2023 году стала председателем WWTG, поэтому ежегодную встречу с участием представителей стран-участниц организации открыл грузинский министр. Шамугия рассказал о состоянии винодельческой отрасли Грузии и важности членства Грузии в группе WWTG. В мероприятии вместе с Грузией приняли участие представители стран-членов Группы из США, Аргентины, Австралии, Канады, Чили, Новой Зеландии и Южной Африки. Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз>>Грузии во второй раз перешел статус председателя Всемирной группы торговли вином (WWTG) от США в марте 2023 года, на ежегодной встрече WWTG, состоявшейся в Брюсселе. В полномочия страна вступила с 1 мая и на год обрела статус председателя. В течение года страна руководит и координирует работу WWTG. WWTG представляет собой ассоциацию винодельческих стран, в которую входят Грузия, США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и Уругвай. Основной целью организации является содействие торговле вином, продвижение международной торговли вином путем обмена информацией и принятие совместных мер по устранению торговых барьеров. В период председательства WWTG главным координатором деятельности организации является Национальное агентство вина Грузии. Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре>>В рамках ежегодной встречи участники обсуждают вопросы, связанные с торговлей вином, в том числе торговые соглашения между правительствами, торговые нормативные документы, координацию со Всемирной торговой организацией (WTO), санитарные и фитосанитарные нормы, маркировку, состояние мировой винодельческой отрасли, упаковку продукции, агрохимические препараты, резолюции Международной организации винограда и вина (OIV), усиление координации между странами-членами WWTG, сертификаты происхождения, винные добавки и другие вопросы, связанные с облегчением торговли вином между страны. Председательство в World Wine Trade Group меняется каждый год по принципу ротации. Грузия председательствовала в WWTG и в 2014 году. За указанный период были согласованы важные вопросы и разработаны документы, упрощающие процедуры торговли вином между странами-членами этой организации. Всемирная группа торговли вином положительно оценила годичное председательство Грузии. Документ, принятый на пленарном заседании WWTG, состоявшемся в Тбилиси в августе 2014 года, об аналитической методологии и нормативных ограничениях состава вина и потенциальных загрязнителей и сегодня называется в организации как "Тбилисское заявление". Глава Минсельхоза выразил уверенность, что председательство Грузии будет успешным и в 2023 году году, что важно для дальнейшего укрепления позиций грузинского вина на международном рынке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, отар шамугия , грузинское вино, вино и виноделие грузии, министерство сельского хозяйства грузии
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, отар шамугия , грузинское вино, вино и виноделие грузии, министерство сельского хозяйства грузии
Платформа продвижения грузинского вина – министр о встрече Всемирной группы торговли вином
Грузия с 1 мая на год стала председателем Всемирной группы торговли вином
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Ежегодная встреча Всемирной группы торговли вином (WWTG) является хорошей платформой для популяризации грузинского вина на международных рынках, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на открытии мероприятия в Грузии.
Грузия в 2023 году стала председателем WWTG, поэтому ежегодную встречу с участием представителей стран-участниц организации открыл грузинский министр. Шамугия рассказал о состоянии винодельческой отрасли Грузии и важности членства Грузии в группе WWTG.
"Это еще одна хорошая платформа для продвижения и повышения осведомленности о грузинском вине. Вместе с членами WWTG мы работаем над улучшением торговли вином между странами и, следовательно, над внедрением совместных мер в отношении торговых барьеров", – сказал Шамугия.
В мероприятии вместе с Грузией приняли участие представители стран-членов Группы из США, Аргентины, Австралии, Канады, Чили, Новой Зеландии и Южной Африки.
Грузии во второй раз перешел статус председателя Всемирной группы торговли вином (WWTG) от США в марте 2023 года, на ежегодной встрече WWTG, состоявшейся в Брюсселе. В полномочия страна вступила с 1 мая и на год обрела статус председателя.
В течение года страна руководит и координирует работу WWTG.
WWTG представляет собой ассоциацию винодельческих стран, в которую входят Грузия, США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и Уругвай.
Основной целью организации является содействие торговле вином, продвижение международной торговли вином путем обмена информацией и принятие совместных мер по устранению торговых барьеров.
В период председательства WWTG главным координатором деятельности организации является Национальное агентство вина Грузии.
В рамках ежегодной встречи участники обсуждают вопросы, связанные с торговлей вином, в том числе торговые соглашения между правительствами, торговые нормативные документы, координацию со Всемирной торговой организацией (WTO), санитарные и фитосанитарные нормы, маркировку, состояние мировой винодельческой отрасли, упаковку продукции, агрохимические препараты, резолюции Международной организации винограда и вина (OIV), усиление координации между странами-членами WWTG, сертификаты происхождения, винные добавки и другие вопросы, связанные с облегчением торговли вином между страны.
Председательство в World Wine Trade Group меняется каждый год по принципу ротации.
Грузия председательствовала в WWTG и в 2014 году. За указанный период были согласованы важные вопросы и разработаны документы, упрощающие процедуры торговли вином между странами-членами этой организации.
Всемирная группа торговли вином положительно оценила годичное председательство Грузии. Документ, принятый на пленарном заседании WWTG, состоявшемся в Тбилиси в августе 2014 года, об аналитической методологии и нормативных ограничениях состава вина и потенциальных загрязнителей и сегодня называется в организации как "Тбилисское заявление".
Глава Минсельхоза выразил уверенность, что председательство Грузии будет успешным и в 2023 году году, что важно для дальнейшего укрепления позиций грузинского вина на международном рынке.