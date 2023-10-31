https://sputnik-georgia.ru/20231031/v-gruzinskoy-mechte-rasskazali-chem-greshit-mestnoe-predstavitelstvo-usaid-283855131.html

В "Грузинской мечте" рассказали, чем грешит местное представительство USAID

В "Грузинской мечте" рассказали, чем грешит местное представительство USAID

Превентивная сторона наказания заключается в том, что человек не должен лично думать о правонарушении и наложении определенных санкций, заявил депутат 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Представители Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузии много грешат, так как у них нет таких указаний из центрального офиса о содействии насильственной революции, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По данным телеканала "Имеди", 20 октября, когда на сайте НПО "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) была размещена информация о создании Фонд поддержки свободы выражения (FESF), указывалось, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", также Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и Агентство США по международному развитию (USAID). Однако вскоре с сайта убрали USAID, и на данный момент USAID больше не упоминается как донор этой программы. GDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF) в марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах". В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста. По словам Мдинарадзе, когда какая-либо организация или человек говорит потенциальному преступнику или правонарушителю, если ты что-то совершишь и за этим последует ответственность, которую я возьму на себя, будь то финансовая или другая – "это прямая, а не косвенная попытка развалить государство". "Это делается организациями, которые платят деньги нарушителю", – подчеркнул Мдинарадзе. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID >>Как отметил Мдинарадзе, превентивная сторона наказания, определенных штрафов, любых санкций заключается в том, что человек не должен лично думать о правонарушении и преступлении, потому что будет наложена определенная санкция. Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро. По последним данным, заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12. Председатель GDI Эдуард Марикашвили ранее заявил, что организация не получала деньги от USAID. По его информации, гранты были перечислены из центрального офиса East-West Management и из фонда "Открытое общество". Марикашвили также заявил, что также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции>>Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии. Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, сша, usaid