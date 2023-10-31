Полиция Испании нашла более 700 кг кокаина

"Изъято 720 килограммов кокаина в контейнере, прибывшем из Коста-Рики. Наркотики были спрятаны в алюминиевом саркофаге, который находился внутри контейнера среди 19 тонн металлолома", – говорится в публикации полиции в соцсети X.