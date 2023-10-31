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Полиция Испании нашла более 700 кг кокаина
Полиция Испании нашла более 700 кг кокаина
Контейнер, в котором находились наркотики, прибыл из Коста-Рики 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T16:27+0400
2023-10-31T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Полиция Испании обнаружила более 700 килограммов кокаина, спрятанного среди металлолома, сообщает РИА Новости.Отмечается, что полиция задержала восемь человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, в мире, испания, коста-рика
новости, происшествия, в мире, испания, коста-рика
Полиция Испании нашла более 700 кг кокаина
16:27 31.10.2023 (обновлено: 16:36 31.10.2023)
Контейнер, в котором находились наркотики, прибыл из Коста-Рики
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik.
Полиция Испании обнаружила более 700 килограммов кокаина, спрятанного среди металлолома, сообщает РИА Новости
.
"Изъято 720 килограммов кокаина в контейнере, прибывшем из Коста-Рики. Наркотики были спрятаны в алюминиевом саркофаге, который находился внутри контейнера среди 19 тонн металлолома", – говорится в публикации полиции в соцсети X.
Отмечается, что полиция задержала восемь человек.