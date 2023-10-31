https://sputnik-georgia.ru/20231031/sistema-elektronnogo-golosovaniya-sootvetstvuet-mezhdunarodnym-standartam--itogi-audita-283853206.html

Система электронного голосования соответствует международным стандартам – итоги аудита

Система электронного голосования соответствует международным стандартам – итоги аудита

В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы по системе электронного голосования на 90% участков в стране 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T19:08+0400

2023-10-31T19:08+0400

2023-10-31T19:08+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Электронное оборудование и программное обеспечение, предназначенные для электронного голосования, соответствуют международным стандартам, законодательству Грузии и техническим спецификациям, заявил замглавы ЦИК Георгий Шарабидзе. Аудит электронной системы голосования проводился зарегистрированной и аккредитованной в США компанией Pro V&V, выбранной в результате исследования рынка, и на презентации результатов аудита присутствовали представители международных организаций, НПО и девяти политических партий, у которых есть представители в парламенте. В то же время он назвал дезинформацией заявления ряда членов оппозиционных партий и их лидеров о том, что электронная система выборов похожа на российскую. "Система электронного голосования не только ни на одном из этапов избирательного процесса не похожа на российскую, но и кардинально отличается. Международная компания "Смартматик", являющаяся мировым лидером избирательной индустрии и имеющая опыт модернизации более 115 выборов в более чем 30 странах, обеспечивает партнерство и поддержку избирательной администрации Грузии электронными избирательными устройствами и соответствующим программным обеспечением", – сказал Шарабидзе. ЦИК Грузии заказал проверку первых электронных выборов в стране >>Кроме того, он назвал ложью то, что оппозиционные партии не пригласили на презентацию, и призвал партии не вредить внедрению новой системы голосования в стране. "Мы хотели бы призвать партии, участвующие в избирательном процессе, не наносить ущерб избирательному процессу и электронным выборам, основываясь на узкопартийных интересах. Мы еще раз напоминаем всем сторонам, что выборы – это общее дело, каждый несет свою долю ответственности в этом важном процессе модернизации выборов", – сказал Шарабидзе. Страсти вокруг выборов В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране – жители хоть и будут голосовать, как и прежде, на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях>>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лишь по одному из опросов на лето 2023 года показала, что способна набрать необходимое число голосов для формирования парламентского большинства, при этом сохраняя лидерство во всех других опросах. На втором месте с большим отрывом находится самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение". Призрачные шансы попасть в парламент по различным опросам есть еще у трех-пяти партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024