https://sputnik-georgia.ru/20231101/eto-skandal--gruzinskaya-mechta-stavit-pod-somnenie-deyatelnost-usaid-v-gruzii-283894700.html

Это скандал! – "Грузинская мечта" ставит под сомнение деятельность USAID в Грузии

Это скандал! – "Грузинская мечта" ставит под сомнение деятельность USAID в Грузии

В Грузии разгорелся новый скандал, связанный с Агентством США по международному развитию 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T20:47+0400

2023-11-01T20:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Несогласованность позиций местного представительства Агентства США по международному развитию (USAID) с центральным офисом вызывает серьезные вопросы – это скандал, который должен быть доведен до конца, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По данным телеканала "Имеди", 20 октября, когда на сайте НПО "Демократическая инициатива Грузии" (GDI) была размещена информация о создании Фонда поддержки свободы выражения (FESF), указывалось, что их донорами являются Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute) и USAID. Однако вскоре с сайта убрали USAID, и агентство больше не упоминается как донор этой программы. По словам Мдинарадзе, накануне он выступил с заявлением насчет того, что позиции представителей центрального офиса USAID и представителей местного офиса во многих случаях не совпадают. Как отметил депутат, потом оказалось, что представители местного офиса много грешат, и это не позиция центрального офиса. GDI учредила Фонд поддержки свободы выражения (FESF) в марте этого года, когда в Тбилиси проходили массовые акции против принятия законов об "иноагентах". В НПО отмечают, что цель фонда – "помочь отдельным индивидам преодолеть финансовое бремя, возложенное на них в связи с ненасильственной реализацией свободы выражения". Помощь распространяется на лица, которые подверглись административным штрафам после акций протеста. В "Грузинской мечте" рассказали, чем грешит местное представительство USAID>>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что единственное, что предусматривал закона об "иноагентах" – это прозрачность финансирования НПО. По его словам, у общественности не было никакой информации, и как только у НПО начали уточнять вопрос финансирования, им немедленно пришлось изменить свою же информацию. Согласно информации, размещенной на сайте НПО, сумма, доступная в фонде на данном этапе, составляет более 18,3 тысячи евро. По последним данным, заявки в фонд поддержки свободы выражения подали 15 человек, из них поддержка была оказана 12. Председатель GDI Эдуард Марикашвили ранее заявил, что организация не получала деньги от USAID. По его информации, гранты были перечислены из центрального офиса East-West Management и из фонда "Открытое общество". Марикашвили также заявил, что также была зачислена сумма в размере 20 тысяч евро от Европейского фонда для демократии (European Endowment for Democracy). Именно данная организация в 2021 году выделила деньги на залог Ники Мелия, который на тот момент занимал должность председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и зачислила сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Мелия был главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста 20-21 июня 2019 года возле парламента Грузии. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID >>Что касается Института управления Восток-Запад и USAID, то названия этих организаций упоминаются в заявлениях Службы госбезопасности страны о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid, сгб