https://sputnik-georgia.ru/20231031/kogda-saakashvili-vernut-v-tyurmu--otvet-glavy-minyusta-283853521.html

Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста

Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста

Саакашвили не может заниматься политикой в Грузии и быть политическим лидером, так как является гражданином Украины, подчеркнул министр 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T19:32+0400

2023-10-31T19:32+0400

2023-10-31T19:46+0400

грузия

политика

новости

рати брегадзе

тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переведут в тюрьму по рекомендации врачей, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, чье ведомство отвечает за заключенных в стране. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. В то же время министр отметил, что Саакашвили не может заниматься политикой в Грузии и быть политическим лидером, так как является гражданином Украины. "У этого человека нет права на политическую деятельность в Грузии, права быть членом партии", – сказал Брегадзе. Каладзе сравнил поведение осужденного Саакашвили в клинике с реалити-шоу >>Консилиум Народного защитника, созданный для наблюдения за состоянием Саакашили, в своем последнем заключении от октября 2023 года отметил улучшение состояния экс-президента, при этом порекомендовал оставить его под постоянным медицинским наблюдением. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Мемориальная комната и мавзолей: в "Мечте" оценили общественную приемную Саакашвили >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, министерство юстиции грузии