https://sputnik-georgia.ru/20231101/sdaytes-politsii---glava-minyusta-gruzii-obratilsya-k-sbezhavshim-zaklyuchennym-283893730.html

Сдайтесь полиции – глава Минюста Грузии обратился к сбежавшим заключенным

Сдайтесь полиции – глава Минюста Грузии обратился к сбежавшим заключенным

Подробности о том, кем являются сбежавшие заключенные и как им это удалось, не сообщаются 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T19:44+0400

2023-11-01T19:44+0400

2023-11-01T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе призвал троих заключенных, сбежавших из-под конвоя в клинике "Аверси" в Тбилиси, сдаться полиции.Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. По его словам, если будет выявлено нарушение закона со стороны сотрудников пенитенциарной службы, то они будут привлечены к ответственности. Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси>>Брегадзе также опроверг информацию о похищении сотрудника пенитенциарной службы. Глава Минюста обратился также к членам семей сбежавших заключенных и напомнил об уголовной ответственности за любую оказанную преступникам помощь. По словам министра, те, кто помогают сбежавшим заключенным, будут наказаны по всей строгости закона. Как отметил глава Минюста, Специальная пенитенциарная служба работает совместно с МВД для поимки сбежавших. За какие преступления отбывали наказание заключенные, не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, дом юстиции