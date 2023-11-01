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Сдайтесь полиции – глава Минюста Грузии обратился к сбежавшим заключенным
Сдайтесь полиции – глава Минюста Грузии обратился к сбежавшим заключенным
Подробности о том, кем являются сбежавшие заключенные и как им это удалось, не сообщаются 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T19:44+0400
2023-11-01T19:44+0400
2023-11-01T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе призвал троих заключенных, сбежавших из-под конвоя в клинике "Аверси" в Тбилиси, сдаться полиции.Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. По его словам, если будет выявлено нарушение закона со стороны сотрудников пенитенциарной службы, то они будут привлечены к ответственности. Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси>>Брегадзе также опроверг информацию о похищении сотрудника пенитенциарной службы. Глава Минюста обратился также к членам семей сбежавших заключенных и напомнил об уголовной ответственности за любую оказанную преступникам помощь. По словам министра, те, кто помогают сбежавшим заключенным, будут наказаны по всей строгости закона. Как отметил глава Минюста, Специальная пенитенциарная служба работает совместно с МВД для поимки сбежавших. За какие преступления отбывали наказание заключенные, не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, дом юстиции
грузия, новости, происшествия, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, дом юстиции
Сдайтесь полиции – глава Минюста Грузии обратился к сбежавшим заключенным
19:44 01.11.2023 (обновлено: 19:59 01.11.2023)
Подробности о том, кем являются сбежавшие заключенные и как им это удалось, не сообщаются
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе призвал троих заключенных, сбежавших из-под конвоя в клинике "Аверси" в Тбилиси, сдаться полиции.
Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября.
"Я призываю этих троих личностей вовремя опомниться, сдаться правоохранителям и, может быть, таким образом хотя бы уменьшить свою ответственность за совершенное ими сегодня преступление. В интересах следствия я не могу сообщить более подробную информацию", – добавил министр.
По его словам, если будет выявлено нарушение закона со стороны сотрудников пенитенциарной службы, то они будут привлечены к ответственности.
Брегадзе также опроверг информацию о похищении сотрудника пенитенциарной службы.
"Никто из сотрудников пенитенциарной службы не похищен", – подчеркнул министр.
Глава Минюста обратился также к членам семей сбежавших заключенных и напомнил об уголовной ответственности за любую оказанную преступникам помощь.
"Я хотел бы обратиться к членам семей этих преступников, а также к тем лицам, которые могут иметь к ним отношение. Любое содействие является для них тяжким преступлением", – заявил министр.
По словам министра, те, кто помогают сбежавшим заключенным, будут наказаны по всей строгости закона.
Как отметил глава Минюста, Специальная пенитенциарная служба работает совместно с МВД для поимки сбежавших.
"Ничего опасного нет. Подобные преступления случаются во всех государствах", – добавил министр.
За какие преступления отбывали наказание заключенные, не уточняется.