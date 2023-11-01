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Вашадзе: Зурабишвили – президент хромой легитимации
Вашадзе: Зурабишвили – президент хромой легитимации
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Саломе Зурабишвили является президентом хромой легитимации, заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат... 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T19:37+0400
2023-11-01T19:37+0400
2023-11-01T19:37+0400
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саломе зурабишвили
михаил саакашвили
георгий вашадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Саломе Зурабишвили является президентом хромой легитимации, заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. По словам депутата, поэтому у его партии не было и мысли начать торги по этой теме. Как отметил Вашадзе, Саломе Зурабишвили необходимо сделать шаг к помилованию экс-президента Михаила Саакашвили. Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует>>Как ранее заявила мать осужденного экс-президента Гиули Аласания, она не исключает, что президент Зурабишвили может принять решение о его помиловании. Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании обвинительного приговора суда. После ареста в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента. С просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обращались украинские власти и некоторые зарубежные политики. Основанием для импичмента Зурабишвили стало решение Конституционного суда от 16 октября 2023 года, согласно которому президент Грузии нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три зарубежных визита без согласия правительства. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, георгий вашадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, георгий вашадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Саломе Зурабишвили является президентом хромой легитимации, заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе.
Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
"Саломе Зурабишвили, я думаю, президент хромой легитимации, прямо скажу, но импичмент Саломе Зурабишвили не означает избрание нового президента путем прямых выборов, а означает, что "коцы" (представители "Грузинской мечты" – ред.) изберут кого-то другого на слушании. Если бы были прямые выборы разве пошла бы "Мечта" на импичмент?" – сказал Вашадзе.
По словам депутата, поэтому у его партии не было и мысли начать торги по этой теме.
Как отметил Вашадзе, Саломе Зурабишвили необходимо сделать шаг к помилованию экс-президента Михаила Саакашвили.
Как ранее заявила мать осужденного экс-президента Гиули Аласания, она не исключает, что президент Зурабишвили может принять решение о его помиловании.
"Саломе Зурабишвили действительно нужно сделать шаг к помилованию Михаила Саакашвили, если она хочет отмежеваться от "Грузинской мечты". Она должна это сделать. Европейские резолюции содержат эти призывы в отношении Саломе Зурабишвили", – сказал Вашадзе.
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании обвинительного приговора суда. После ареста в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента. С просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обращались украинские власти и некоторые зарубежные политики.
Основанием для импичмента Зурабишвили стало решение Конституционного суда от 16 октября 2023 года, согласно которому президент Грузии нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три зарубежных визита без согласия правительства.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.