https://sputnik-georgia.ru/20231102/gruzinskoe-sukhoe-vino-saperavi-priznano-luchshim-vinom-kavkaza-283905301.html

Грузинское сухое вино Саперави признано лучшим вином Кавказа

Грузинское сухое вино Саперави признано лучшим вином Кавказа

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузинское вино "Дора" Саперави Квеври 2016 года компании "Братья Асканели" признано лучшим вином региона в номинации "Большой... 02.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузинское вино "Дора" Саперави Квеври 2016 года компании "Братья Асканели" признано лучшим вином региона в номинации "Большой Кавказ" в ежегодном рейтинге лучших российских вин Top100Wines.ru. Ежегодный винный рейтинг Top100wines.ru в 2023 году представил новый проект – "Большой Кавказ". Впервые в истории российского винного рынка названы лучшие вина, произведенные в Азербайджане, Армении и Грузии, из числа официально представленных в России, которая была и остается крупнейшим экспортным рынком для вин Большого Кавказа.Кроме того, "Лучшим вином Грузии" в рейтинге признано сухое красное "Саперави Квеври Гранд Селекшен 2017 года" винодельни "Челти", "Лучшим белым вином" – сухое белое "Ркацители квеври 2018 года" компании "Алазани Эдеми", а в номинации "Лучшее природно полусладкое вино" победило красное полусладкое "Киндзмараули 2022" компании "Киндзмараули Марани".По информации организаторов мероприятия, рейтинг способствует дальнейшему взаимному обогащению национальных винных культур. Список лучших был определен на основе "слепых" экспертных дегустаций. Вина для дегустаций были представлены производителями и их российскими дистрибьюторами, часть образцов была закуплена на основании рекомендаций членов Экспертного совета рейтинга. Вина были представлены во всех основных категориях – игристые, сухие, природно-полусладкие, десертные. Платформа продвижения грузинского вина – министр о встрече Всемирной группы торговли вином>>Дегустации прошли в два этапа: отборочные по категориям и финал. При распределении лучших вин в итоговом списке учли их органолептику, а также рыночные критерии: соотношение цены и качества, представленность вина на российском рынке, маркетинговая активность бренда. Экспертный совет рейтинга Top100Wines.ru был усилен за счет нескольких признанных специалистов по винам кавказского региона. Результаты рейтинга объявили 31 октября в ходе Винной Ассамблеи в московском отеле Метрополь. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре>>Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, грузинское вино, вино и виноделие грузии, москва