https://sputnik-georgia.ru/20231102/ministr-yustitsii-soobschil-podrobnosti-zaderzhaniya-sbezhavshikh-zaklyuchennykh-v-tbilisi-283938478.html

Министр юстиции сообщил подробности задержания сбежавших заключенных в Тбилиси

Министр юстиции сообщил подробности задержания сбежавших заключенных в Тбилиси

Сбежавшие заключенные задержали недалеко от Тбилиси, одного чуть раньше, двоих чуть позже, заявил министр 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T19:43+0400

2023-11-02T19:43+0400

2023-11-02T20:01+0400

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рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Все трое сбежавших с территории гражданской клиники "Аверси" в Тбилиси заключенных, которых удалось задержать спустя почти сутки после побега, совершеннолетние, заявил министр юстиции Рати Брегдзе. Заключенные попали в клинику 1 ноября. После почти 24-часовой поисковой операции все три беглеца были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. К этому времени задержан также один из конвоиров. По его словам, главное, что система продемонстрировала отличную способность управлять кризисной ситуацией совместно с ведомством-коллегой – МВД. "Менее чем за 24 часа поисковая операция, проводившаяся в тесной координации с МВД, была успешно завершена. Все трое заключенных уже помещены в соответствующее пенитенциарное учреждение и приговоры им будут вынесены после завершения следствия и судебного процесса", – добавил Брегадзе. По словам главы Минюста, беглецы были задержаны недалеко от Тбилиси.Стали известны подробности побега заключенных в Тбилиси >> "Единственное, что я могу вам сказать по этому факту, это то, что эти люди не были задержаны в Тбилиси. Мы задержали их недалеко от Тбилиси. Одного чуть раньше, двоих чуть позже", - сказал Брегадзе. Другие подробности, которые интересны обществу, станут известны вскоре после завершения предварительного расследования, отметил министр. "Вся ситуация была под контролем. Никакой опасности для населения не было. При задержании никто не пострадал и все закончилось мирно. Каждый должен ответить перед государством и законом", - заявил Брегадзе. Побег троих заключенных в Тбилиси – задержан один из конвоиров >>Генеральная инспекция Минюста ведет расследование по статье "Побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы либо во время конвоирования". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от шести до восьми лет. Эта 24-часовая история является суровым предупреждением и уроком для всех, кто решит выступить против государства незаконными методами, подчеркнул министр. Трое заключенных сбежали из-под конвоя после прохождения медобследования в клинике "Аверси", когда находились у заднего входа в медучреждение и готовились к возвращению в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, министерство юстиции грузии, рати брегадзе