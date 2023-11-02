https://sputnik-georgia.ru/20231102/novye-pravila-donorstva-organov--v-gruzii-utverzhdeny--chto-menyaetsya-283899284.html

Новые правила донорства органов в Грузии утверждены – что меняется

Новые правила донорства органов в Грузии утверждены – что меняется

Обновленный закон среди прочего должен решить все вопросы, связанные с донорством после смерти человека 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T09:00+0400

2023-11-02T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил обновленный закон "О пересадке органов", который предполагает пересмотр всего подхода к этому вопросу в стране. Новый подход разработан в соответствии с директивами Евросоюза и направлен на решение всех вопросов, связанных с донорством после смерти человека, и проблем с безопасностью пересаживаемых органов. Обновленный законопроект по-новому регулирует вопрос принципов донорства органов. В частности, донорство органов должно быть добровольным и безвозмездным, при этом человек сможет стать донором после смерти, зарегистрировавшись в реестре доноров. Согласиться на донорство сможет только дееспособный и совершеннолетний человек. При этом реклама о необходимости органов, доступности органов, а также медучреждений, осуществляющих пересадку органов, будет запрещена. Также в законодательстве появится официальный запрет на продажу органов. Донорство крови в Грузии - правила>>При этом медучреждению будет запрещено требовать от донора и его семьи покрытия расходов, связанных с донорством и сохранением органов. В то же время согласно проекту донорство органов допустимо только при наличии документированного медицинского обоснования, что это лучший метод лечения. Согласно новым правилам ожидающие пересадки органов должны бесплатно зарегистрироваться в очереди, чтобы иметь доступ к органам. Порядок очередности будет запрещено менять с другими ожидающими. При этом органы, полученные от умершего человека, будут распределяться только между ожидающими пересадки, а правила их распределения будут осуществляться в соответствии с медицинскими критериями и международными стандартами. Кроме того, вводится специальный протокол для определения качества органов и гарантии безопасности их пересадки. Запрещено будет отправлять органы за границу без международного соглашения между странами. Вопросы пересадки Пересадка органов, как и прежде, будет возможна от живого донора и умершего. При этом донорство органов от живого человека будет возможно только при соблюдении следующих принципов: донор – это дееспособный и совершеннолетний гражданин Грузии; лицо без гражданства, лицо, имеющее либо статус беженца, соискателя убежища, либо гуманитарный статус; а также иностранец – генетический родственник гражданина Грузии. Донор обязательно является родственником тому человеку, которому дает орган, либо находится с ним в близкой эмоциональной связи. При этом от находящихся в близкой эмоциональной связи пересаживать органы будет возможно, только если нет подходящего донора среди родственников, нет альтернативного метода лечения для улучшения состояния здоровья или остановки прогресса заболевания, или его излечения и сохранения жизни. Помощь бездетным или прибыльный бизнес – суррогатное материнство и донорство в Грузии>>При этом в случае клеточного донорства могут принять участие другие лица-участники программы клеточного донорства, если донорами не могут быть родственники или друзья. До пересадки донор должен быть полностью информирован о рисках и дать письменное согласие на процедуру. Для подтверждения возможности донорства потенциальный донор должен пройти полное медицинское обследование и психосоциальную оценку, при этом если есть угроза жизни или серьезный риск для его здоровья, процедура пересадки проводиться не будет. Окончательное решение о донорстве органа принимает суд, который рассматривает вопрос согласия донора. Что касается донорства органов умерших людей, то оно возможно только после смерти человека. Смертью пациента считается прекращение кровообращение или смерть мозга, которую установили врачи, имеющие соответствующую квалификацию и не участвующие в пересадке органов. После установления факта смерти все медицинские процедуры, кроме необходимых для сохранения органов, прекращаются. В случае если пациент умирает и до смерти он дал согласие на донорство органов, то семье обязаны сообщить об этом, а семья должна по закону проявить уважение к воле своего родственника. Если же умерший не зарегистрирован как донор, то все его близкие родственники могут дать согласие на использование его органов, если сам человек не запретил при жизни донорство своих органов. При этом, если хоть один из родственников будет против, донорство органов не будет осуществлено. При этом решение принимает самый близкий родственник в такой очереди: супруг/супруга, дети, родители, внуки или правнуки, сестры и братья, племянники, дедушка и бабушка, тети и дяди, кузены. При этом органы несовершеннолетнего можно использовать только по согласию обоих родителей. В случае если погибший не является гражданином Грузии, его органы для донорства можно использовать только с согласия родственников по той же схеме, что и в отношении граждан Грузии. Использовать органы умершего несовершеннолетнего возможно только с согласия обоих родителей или законного представителя ребенка в случае смерти родителей. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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