https://sputnik-georgia.ru/20231102/oppozitsioner-sravnila-sobytiya-vokrug-natsdvizheniya-s-brazilskim-serialom-283907416.html
Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом
Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили после возвращения в Грузию Михаила Саакашвили 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T14:16+0400
2023-11-02T14:16+0400
2023-11-02T14:16+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) превратилась в комическую организацию, общественность смотрит на происходящее в партии как на бразильский сериал, заявила депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Анна Бучукури. Так политик прокомментировала заявление экс-председателя "Нацдвижения" Ники Мелия о том, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию в парламенте – украшать парламент для "Грузинской мечты". "Я понимаю зарплату, машину, бензин и другие привилегии, но все это не стоит того, чтобы пытаться облагородить парламент "Мечты", – отметил Мелия. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили после возвращения в Грузию Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) превратилась в комическую организацию, общественность смотрит на происходящее в партии как на бразильский сериал, заявила депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Анна Бучукури.
Так политик прокомментировала заявление экс-председателя "Нацдвижения" Ники Мелия о том, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию в парламенте – украшать парламент для "Грузинской мечты". "Я понимаю зарплату, машину, бензин и другие привилегии, но все это не стоит того, чтобы пытаться облагородить парламент "Мечты", – отметил Мелия.
"Им (членам ЕНД – ред.) лучше смотреть за своей партией, которая фактически сформирована как комическая организация, и они уже два года заставляют нас смотреть какой-то бразильский сериал", – заявила Бучукури.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.