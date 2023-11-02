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Парламент Грузии решил вопрос с призывом срочников в переходный период
Парламент Грузии решил вопрос с призывом срочников в переходный период
Новшества Кодекса обороны коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы, и структуры Сил обороны Грузии 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T17:46+0400
2023-11-02T17:46+0400
2023-11-02T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года будет осуществляться министерством обороны Грузии, соответствующие поправки в Кодекс обороны принял парламент Грузии. В Грузии с 2025 года изменится система призыва на военную службу и система Сил обороны. Обновленный Кодекс обороны уже утвержден парламентом Грузии и частично вступил в силу.Согласно обновленному в этом году Кодексу обороны, учет призывников на срочную службу должно осуществлять юридическое лицо публичного права, созданное при министерстве обороны Грузии, которое будет создано до 1 января 2024 года. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу>>Согласно поправкам, уже с этого времени новое ведомство приступит к выполнению своих функций и будет заниматься всеми вопросами призыва, несмотря на то, что новая система призыва на срочную военную службу будет задействована с 1 января 2025 года. До 1 января 2024 году призыв и учет срочников как и прежде будут осуществлять районные администрации и правительства автономий. Согласно новым правилам учета срочников, в систему Минобороны попадут все лица призывного возраста от 18 до 27 лет, и призыв будет осуществляться компьютерной системой в случайном порядке. Сам же призыв будет осуществляться не только в Минобороны, но и в МВД, пенитенциарную службу и охранную полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство обороны грузии, парламент грузии
грузия, новости, общество, министерство обороны грузии, парламент грузии
Парламент Грузии решил вопрос с призывом срочников в переходный период
17:46 02.11.2023 (обновлено: 17:54 02.11.2023)
Новшества Кодекса обороны коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы, и структуры Сил обороны Грузии
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года будет осуществляться министерством обороны Грузии, соответствующие поправки в Кодекс обороны принял парламент Грузии.
В Грузии с 2025 года изменится система призыва на военную службу и система Сил обороны. Обновленный Кодекс обороны уже утвержден парламентом Грузии и частично вступил в силу.
Согласно обновленному в этом году Кодексу обороны, учет призывников на срочную службу должно осуществлять юридическое лицо публичного права, созданное при министерстве обороны Грузии, которое будет создано до 1 января 2024 года.
Согласно поправкам, уже с этого времени новое ведомство приступит к выполнению своих функций и будет заниматься всеми вопросами призыва, несмотря на то, что новая система призыва на срочную военную службу будет задействована с 1 января 2025 года.
До 1 января 2024 году призыв и учет срочников как и прежде будут осуществлять районные администрации и правительства автономий.
Согласно новым правилам учета срочников, в систему Минобороны попадут все лица призывного возраста от 18 до 27 лет, и призыв будет осуществляться компьютерной системой в случайном порядке.
Сам же призыв будет осуществляться не только в Минобороны, но и в МВД, пенитенциарную службу и охранную полицию.