https://sputnik-georgia.ru/20231102/parlament-gruzii-reshil-vopros-s-prizyvom-srochnikov-v-perekhodnyy-period-283936963.html

Парламент Грузии решил вопрос с призывом срочников в переходный период

Парламент Грузии решил вопрос с призывом срочников в переходный период

Новшества Кодекса обороны коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы, и структуры Сил обороны Грузии 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T17:46+0400

2023-11-02T17:46+0400

2023-11-02T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года будет осуществляться министерством обороны Грузии, соответствующие поправки в Кодекс обороны принял парламент Грузии. В Грузии с 2025 года изменится система призыва на военную службу и система Сил обороны. Обновленный Кодекс обороны уже утвержден парламентом Грузии и частично вступил в силу.Согласно обновленному в этом году Кодексу обороны, учет призывников на срочную службу должно осуществлять юридическое лицо публичного права, созданное при министерстве обороны Грузии, которое будет создано до 1 января 2024 года. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу>>Согласно поправкам, уже с этого времени новое ведомство приступит к выполнению своих функций и будет заниматься всеми вопросами призыва, несмотря на то, что новая система призыва на срочную военную службу будет задействована с 1 января 2025 года. До 1 января 2024 году призыв и учет срочников как и прежде будут осуществлять районные администрации и правительства автономий. Согласно новым правилам учета срочников, в систему Минобороны попадут все лица призывного возраста от 18 до 27 лет, и призыв будет осуществляться компьютерной системой в случайном порядке. Сам же призыв будет осуществляться не только в Минобороны, но и в МВД, пенитенциарную службу и охранную полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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