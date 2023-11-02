https://sputnik-georgia.ru/20231102/tak-budet-luchshe--kobakhidze-ob-ukhode-radikalnoy-oppozitsii-iz-parlamenta-gruzii-283920098.html

Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии

Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии

Ника Мелия заявил, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию – украшать парламент для "Грузинской мечты" 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T16:15+0400

2023-11-02T16:15+0400

2023-11-02T16:15+0400

политика

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новости

леван хабеишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ника мелия

парламент грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Если "радикальная оппозиция" покинет парламент, это будет лучше для правильного развития политических процессов в Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировала пост экс-председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движения" Ники Мелия в соцсети, который накануне написал, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию в законодательном органе – украшать парламент для "Грузинской мечты". Политик отметил, что никакие привилегии не стоят того, чтобы "пытаться облагородить парламент "Мечты"."Радикальной оппозицией" представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Национальное движение" и ее соратников. Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом>>По словам Кобахидзе, в 2017 году у "Грузинской мечты" был слоган – чем меньше "нацоналов" в парламенте, тем лучше для грузинской политики и демократии. При этом лидер "Грузинской мечты" подчеркнул, что подобные заявления также свидетельствуют о внутреннем противостоянии в "Национальном движении". Конфликт в "Нацдвижении"О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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