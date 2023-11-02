https://sputnik-georgia.ru/20231102/tak-budet-luchshe--kobakhidze-ob-ukhode-radikalnoy-oppozitsii-iz-parlamenta-gruzii-283920098.html
Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии
Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии
Ника Мелия заявил, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию – украшать парламент для "Грузинской мечты" 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T16:15+0400
2023-11-02T16:15+0400
2023-11-02T16:15+0400
политика
грузия
новости
леван хабеишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
ника мелия
парламент грузии
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Если "радикальная оппозиция" покинет парламент, это будет лучше для правильного развития политических процессов в Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировала пост экс-председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движения" Ники Мелия в соцсети, который накануне написал, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию в законодательном органе – украшать парламент для "Грузинской мечты". Политик отметил, что никакие привилегии не стоят того, чтобы "пытаться облагородить парламент "Мечты"."Радикальной оппозицией" представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Национальное движение" и ее соратников. Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом>>По словам Кобахидзе, в 2017 году у "Грузинской мечты" был слоган – чем меньше "нацоналов" в парламенте, тем лучше для грузинской политики и демократии. При этом лидер "Грузинской мечты" подчеркнул, что подобные заявления также свидетельствуют о внутреннем противостоянии в "Национальном движении". Конфликт в "Нацдвижении"О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ника мелия, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ника мелия, парламент грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии
Ника Мелия заявил, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию – украшать парламент для "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Если "радикальная оппозиция" покинет парламент, это будет лучше для правильного развития политических процессов в Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Так Кобахидзе прокомментировала пост экс-председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движения" Ники Мелия в соцсети, который накануне написал, что оппозиции приходится выполнять единственную функцию в законодательном органе – украшать парламент для "Грузинской мечты". Политик отметил, что никакие привилегии не стоят того, чтобы "пытаться облагородить парламент "Мечты".
"Я приветствую призыв Ники Мелии. Если радикальная оппозиция покинет парламент, это будет лучше для правильного развития политических процессов. Также будет хорошо, если они не войдут и в следующий парламент, когда "Нацдвижение" снова проиграет выборы", – заявил Кобахидзе.
"Радикальной оппозицией" представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Национальное движение" и ее соратников.
По словам Кобахидзе, в 2017 году у "Грузинской мечты" был слоган – чем меньше "нацоналов" в парламенте, тем лучше для грузинской политики и демократии.
"Мы будем всячески поощрять их невхождение в парламент. Это необходимо нам для формирования консолидированной политической демократической системы. Поэтому, в данном случае, я абсолютно приветствую призыв Ники Мелия", – отметил Кобахидзе.
При этом лидер "Грузинской мечты" подчеркнул, что подобные заявления также свидетельствуют о внутреннем противостоянии в "Национальном движении".
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.