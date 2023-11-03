https://sputnik-georgia.ru/20231103/kogda-gruziya-i-koreya-nachnut-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-283970549.html

Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле

Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле

Соглашение будет охватывать либерализацию торговли как товарами, так и услугами, а также другие вопросы, заявил замминистра 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T21:43+0400

2023-11-03T21:43+0400

2023-11-03T21:43+0400

грузия

новости

сеул

экономика

геннадий арвеладзе

министерство экономики и устойчивого развития грузии

южная корея

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия и Корея проведут первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Страны подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности договора о свободной торговле между странами в ноябре 2022 года, которое показало, что соглашение принесет значительную выгоду и Грузии, и Корее. По его словам, данное соглашение будет не только способствовать расширению отношений в сфере торговли и инвестиций, но и обеспечит всеобъемлющую институциональную рамку для широкого спектра двустороннего сотрудничества. В рамках визита в Сеул Арвеладзе и министр торговли Кореи Дугкун Ан подписали совместное заявление о начале переговоров по Соглашение об экономическом партнерстве между Грузией и Республикой Корея. Также был подписан документ об условиях переговоров по соглашению. Первый раунд переговоров по соглашению запланирован на первый квартал 2024 года. Грузия и Корея углубляют торговые связи >>Соглашение будет охватывать либерализацию торговли как товарами, так и услугами, а также такие вопросы, как санитарные и фитосанитарные меры, техбарьеры в торговле, права интеллектуальной собственности, госзакупки и другое. Арвеладзе выразил надежду, что переговорный процесс завершится в ближайшее время и Грузия подпишет соглашение о свободной торговле с Кореей. По словам замминистра, соглашение также предполагает углубление экономического сотрудничества в таких отраслях, как энергетика, транспорт, информационные технологии, туризм и т. д. Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами >>По статистике, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе, в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2023 года составил 87,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сеул, экономика, геннадий арвеладзе, министерство экономики и устойчивого развития грузии, южная корея, соглашение о свободной торговле