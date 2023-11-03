https://sputnik-georgia.ru/20231103/kogda-nachnetsya-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-anakliya--otvet-premera-gruzii-283960481.html

Когда начнется строительство первого глубоководного порта в Грузии? Премьер об Анаклия

Когда начнется строительство первого глубоководного порта в Грузии? Премьер об Анаклия

Инвестор-победитель в конкурсе на строительство порта будет объявлен не позднее декабря-января, заявил премьер 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T15:57+0400

2023-11-03T15:57+0400

2023-11-03T16:52+0400

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порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Строительство первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) начнется в марте-апреле 2024 года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Ранее вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что на основе конкурса частным партнером государства по проекту первого глубоководного порта в Грузии станет одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум. Между тем в 2023 году на подготовку строительных работ государство потратит 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). "На строительство порта Анаклия будет выделено 70 миллионов лари (25,9 миллиона долларов). В 2024 году будет инвестировано 50 миллионов (18,5 миллиона долларов), а 20 миллионов мы выделили уже в этом году. То есть средства, которые будут внесены с нашей стороны, уже мобилизованы, весной начнется строительство по такому плану", – отметил премьер. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году >>В 2022 году государство наняло ведущих западных консультантов, чтобы они помогли выбрать надежных и опытных партнеров для реализации проекта Анаклия. Межведомственную правительственную комиссию консультировали три компании: голландские Maritime & Transport Business Solutions и Ports Consultants of Roterdam, а также американская Squire Patton Boggs. С их помощью были составлены условия отбора кандидатов. В течение года шли консультации с потенциальными партнерами государства по проекту Анаклия. Со многими компаниями было оформлено соглашение о конфиденциальности, после чего они получили от государства исследования и другую важную для инвесторов информацию. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям. Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Порт Анаклия – почему проект важен для Баку>>Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Власти Грузии начинают строительство порта Анаклия>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия