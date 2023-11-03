https://sputnik-georgia.ru/20231103/narushenie-prav-potrebiteley-v-gruzii--skolko-postupilo-zhalob-283968525.html

Нарушение прав потребителей в Грузии – сколько поступило жалоб

Нарушение прав потребителей в Грузии – сколько поступило жалоб

На нарушение прав потребителей можно жаловаться в Агентство конкуренции 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T19:21+0400

2023-11-03T19:21+0400

2023-11-03T19:21+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 462 заявки возможного нарушения прав потребителей, зарегистрированные в течение одного года, и изучает 251 из них, говорится в сообщении на сайте ведомства.Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.В течение одного года Агентство в 117 случаях оформило 77 соглашений в пользу потребителей о взятии условных обязательств.Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые предположительно пострадали в результате их торговой политики.В Грузии компанию по продаже стройматериалов уличили в нарушении прав потребителей>>Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 41 случаю полностью исчерпаны.В этот же период по решению ведомства из 53 случаев подтверждено 38 фактов нарушений прав группы потребителей, а в семи случаях нарушение не подтвердилось.За неисполнение возложенного агентством обязательства в 17 случаях были оштрафованы шесть торговцев. На данный момент из 12 случаев подтверждения нарушений в девяти случаях обязательства, возложенные агентством, полностью исполнены торговцем.По информации агентства, 64% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 36% – к покупкам товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси (86%), за ним следуют Аджария (6%) и Имерети (4%).Продажа топлива по завышенным ценам – в Грузии оштрафованы пять крупных компаний >>Согласно полученным и обработанным данным, количество требований о возврате денег составляет 144, о ремонте или возврате бракованного товара – 140, о запрете вводящих в заблуждение действий – 48, о безусловном возврате товара – 24, предоставление информации на грузинском языке – 16, о прочем – 90.В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 65% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 16% – транспорт и складирование, 5% – строительство, 4% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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